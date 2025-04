Una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico aconseja a las mujeres no dormir con esta prenda

A la fisoterapeuta especialista en suelo pélvico Carolina Río no le gusta hacer hincapié en las cosas negativas que pueden pasar en la etapa de la periomenopausia porque algunas de las cosas que se comentan sobre este periodo no le pasan a todas las mujeres. El objetivo, dice, según publica El progreso, es precisamente todo lo contrario: arrojar un poco de luz. "En la medicina tradicional china se considera que este periodo supone una segunda primavera y me gusta esta visión", recuerda Río.

Las mujeres empiezan a notar cambios en esta etapa, es decir, unos años antes de tener la menopausia, añade. "En el pelo, en la piel, en el olor corporal... Se puede producir desde sequedad a nivel de las mucosas; problemas a nivel vesical por incontinencias o urgencias miccionales; puede haber algún tipo de prolapso, que a lo mejor ya teníamos de antes y se puede exacerbar", pero insiste en el mensaje de no generalizar, sino de la necesidad de que todas las mujeres estén bien informadas sobre este proceso.

Y lanza una serie de consejos para todas las mujeres. "Dormir sin bragas es importante", destaca esta especialista en suelo pélvico. La razón, señala, es que estamos muy acostumbradas, por la moda que se lleva, a ponernos prendas muy apretadas. La vulva está constreñida todo el día y los tejidos apenas se pueden oxigenar", explica.

"En esta etapa de la vida, lo primero que les diría a todas las mujeres es que beban", insiste esta experta. Lo dice porque, según asegura, "ocurre a menudo que, como empezamos a notar cambios en el suelo pélvico, quizás algo de incontinencia, enseguida dejamos de beber. Es un gran error, no dejamos de ser un 70% agua".

"También aconsejaría moverse", añade: "Con frecuencia me preguntan cuál es el mejor ejercicio que se puede hacer y yo digo que ninguno en concreto, el mejor es el que tú vayas a hacer, el que disfrutes haciendo. Quizás necesitas una guía si al hacer esa actividad si tienes pérdidas, sensación de pesadez en el suelo pélvico o dolor, pero hay que moverse".

"Aparte de hidratarse con agua, hay que hidratar también el suelo pélvico", prosigue recomendando esta experta, "tanto la vagina como la vulva". Y repite que, como a menudo las mujeres se pasan todo el día llevando ropas muy apretadas, "a veces, utilizan de manera diaria un salvaslip sin que haya ninguna necesidad de hacerlo". "Pediría a las mujeres que no lo hicieran a no ser que por algún motivo fuera estrictamente necesario", aconseja.

En cuanto a la hidratación de la vulva, explica que, a nivel externo, "puede ser con cremas específicas o con aceites vegetales suaves", y, que, a nivel interno, tomando vitamina E y ácido hialurónico, "porque la vagina también necesita hidratarse, sobre todo en esta época de la vida en la que se resecan más la piel y las mucosas".