Jesús Prieto, inspector de Trabajo: "Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, alguien sin permiso de trabajo tiene todos los derechos laborales de cualquier otro trabajador"

¿Cuáles son los derechos laborales en España de un trabajador extranjero sin permiso de trabajo? ¿Le pueden despedir por “falta de papeles”? Pues resulta que no, según ha afirmado el inspector de Trabajo Jesús Prieto en RTVE. "El hecho de haber trabajado durante años sin alta en la Seguridad Social no impide la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITTS)" en el caso de un despido en esas circunstancias, ha explicado este experto.

Además, afirma que es justo al revés de los que muchas empresas hacen o trabajadores creen: "Nuestro Tribunal Supremo ya ha determinado que la relación laboral existe desde el primer día, con los efectos laborales correspondientes cuando concurren dependencia y ajenidad, con independencia de la situación administrativa de la persona trabajadora", detalla Prieto.

Dicho de otro modo, aunque trabajar sin permiso se considera legalmente en realidad una infracción administrativa del empleador, si ya estás trabajando de esta manera, la ley española te protege. Por lo tanto, tienes derecho a reclamar una serie de cuestiones. En primer lugar, un salario justo, es decir, no pueden pagarte menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En segundo lugar, también debes recibir las prestaciones que te correspondan, es decir,: tienes derecho a vacaciones pagadas, descansos semanales y festivos.I En tercer lugar, también tienes derecho a que te indemnicen en caso de despido y puedes reclamar la indemnización correspondiente (que, generalmente, representan 33 días por año trabajado). Y, en cuarto lugar, tienes los mismos derechos a tu protección que cualquier otro trabajador.

Esto significa que puedes denunciar abusos laborales ante la Inspección de Trabajo. sin que el hecho de que lo hagas implique ten absoluto u expulsión inmediata. Ahora bien, los expertos en derechos laborales dicen que siempre es recomendable buscar asesoría en sindicatos o abogados especialistas en extranjería.

Así que un despido basado exclusivamente en la falta de autorización administrativa no exonera a la empresa de sus responsabilidades laborales, "aunque no tenga derecho a alta en la Seguridad Social, pudiendo derivarse actas de infracción por el precepto señalado en la ley, además del reconocimiento de derechos salariales, vacaciones, antigüedad e indemnizatorios por el despido", especifica Jesús Prieto.

Y recuerda que, tal y como ha se el Suprema en sentencias del 9 de junio del del 2003, 29 de septiembre y 10 de octubre del mismo año, comenta Prieto, con el fin de ayudar a todo el que pueda reclamar cualquiera que pueda encontrarse en una situación de este tipo.