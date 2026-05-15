Céline Albinet, 30 años, marsellesa: "Me he sorprendido al darme cuenta de que me encanta el olor de las palomas. Huelen a pan caliente"

Céline Albinet es una marsellesa de 30 años que desde hace años se ha puesto un gran objetivo en su vida: conseguir cambiar la mala percepción que la mayoría de la sociedad tiene de las palomas.

Fue durante el confinamiento cuando la mujer (que siempre ha estado inmersa en iniciativas para promover el bienestar animal y la protección del medioambiente) descubrió su fascinación por las palomas.

Tal y como ha explicado Céline Albinet en una entrevista en el medio de comunicación francés especializado en ecología y medioambiente Reporterre, su relación con las palomas comenzó al encontrar un vídeo en la red social TikTok que hablaba acerca de las infecciones y muñones en las palomas, que muy a menudo tienen su causa en el pelo humano o en los hilos textiles que se enredan en sus patas.

"Lloré al verlo", ha asegurado la marsellesa, quien ha añadido que "entonces el algoritmo se dio cuenta enseguida de que me gustaban las palomas". De esa forma, Céline descubrió una cuenta de Instagram en la que un hombre mostraba cómo desenredaba las patas de las palomas en Inglaterra, algo que hizo que ella quisiera hacer lo mismo en Francia.

En cuanto a todo lo que ha descubierto a raíz de su contacto con las palomas, Céline Albinet ha destacado que "me he sorprendido al darme cuenta de que me encanta el olor de las palomas. Huelen a pan caliente".

"Son los humanos quienes mantienen su sobrepoblación"

La marsellesa ha recordado a las personas que se quejan de la gran cantidad de palomas existentes en las calles que "son los humanos quienes mantienen su sobrepoblación", ya que nuestros desperdicios y restos de comida les permiten alimentarse y reproducirse.

La mujer de 30 años ha creado una asociación en defensa de las palomas llamada Pinpon Pigeon. Además, desde el verano de 2025, Céline Albinet (que trabaja como freelance en comunicación) gestiona una cuenta de Instagram dedicada específicamente a dar información para propiciar el bienestar de las palomas. La misma acumula casi 45.000 seguidores.