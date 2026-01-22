Un doctor en sueño explica lo que puede pasar si se duerme más de 10 horas: "Cuidado porque hay algo que casi nadie sabe"

¿Cuántas horas es necesario dormir para encontrarse bien? ¿Si se duerme cinco horas es malo para la salud? ¿Qué pasa si, en el polo opuesto, se necesitan más de diez horas para estar descansado? A todas estas dudas (y muchas más) ha contestado el cronobiólogo y experto en sueño Juan Antonio Madrid en una entrevista que ha concedido este miércoles al Hoy por hoy de la Cadena Ser.

Madrid ha comentado que el tiempo ideal para dormir es de entre 6,5 horas y 8,5 horas. "Ese es como tiempo ideal de sueño", ha afirmado. Entonces ha aprovechado para explicar los efectos negativos que hay tanto por debajo como por encima de ese baremo.

"Por debajo de seis horas vamos a notar efectos negativos, sobre todo a medio y largo plazo", ha asegurado. El especialista entonces ha mandado un mensaje de aviso a los oyentes: "Cuidado porque hay algo que casi nadie sabe, dormir mucho también se asocia a diferentes patologías".

"No es bueno dormir 12 horas, puede ser para un momento puntual si se ha trabajado muchas horas o algo concreto, pero una persona que duerme 10, 11 o 12 horas, cuando se hacen estudios a largo plazo, cuidado porque pueden morir antes, tienen más riesgo de enfermedades metabólicas y riesgo de alzhéimer", ha sentenciado.

Madrid, sin embargo, sí que ha puntualizado que lo que no se sabe es "si el hecho de dormir mucho es lo que genera esa patología o es al contrario, que dormir mucho es la consecuencia de que nuestro sueño es de mala calidad y necesitamos completarlo con más horas".

¿Cómo dormir bien?

Madrid también ha sido preguntado por lo que es dormir bien y él ha dado unas claves sobre lo que eso significa. "Con dormir bien siempre pensamos en cuantificar el número de horas porque es lo más sencillo, pero no todos necesitamos el mismo número de horas porque la forma en la que se duerme y la fragmentación del sueño es importante", ha asegurado.

Por ello, ha dado las siguientes características sobre un buen sueño: