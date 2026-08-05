Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 lugares de Francia a tiro de piedra de España que bien merecen una visita
Viajes
Viajes
BIARRITZ, AQUITAINE, FRANCE.

7 lugares de Francia a tiro de piedra de España que bien merecen una visita

Mar y montaña, la variedad de villas históricas y de playa francesas cercanas a la frontera con España va desde pueblos con playas inmensas y casas de colores o de la Belle Époque y pueblos de montaña fortificados.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="The village of Collioure, en Francia.""
Collioure, el encanto del color, donde reposa MachadoPrecioso pueblo de pescadores en la Costa Roja, famoso por su castillo real, su Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y por tener la tumba del poeta Antonio Machado. Cerca de la frontera de Girona© Lacombe / Andia.fr
alt="alt="Biarritz, Francia.""
  Biarritz, un clásico de siempreEsta localidad costera del País Vasco francés, lugar de veraneo de ricos españoles hace un siglo, es conocida por sus playas de surf, bonitas edificiaciones de la Belle Époque y la Roca de la Virgen.Andia/Universal Images Group via
alt="alt="France, Pays Basque, St Jean de Luz""
  San Juan de Luz, una bahía en el CantábricoSan Juan de Luz, en el País Vasco francés, está en una bahía y destaca por sus casonas de armadores y por la Iglesia de San Juan Bautista, donde se casó Luis XIV con la infanta María Teresa en 1660.Bob Battersby
alt="alt="Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia.""
  Saint-Jean-Pied-de-Port, amurallada al pie de PirineosSaint-Jean-Pied-de-Port es una histórica y empedrada villa amurallada al pie de los Pirineos, con su bonito puente viejo. Un punto, además, clave de paso de peregrinos que hacen el Camino de Santiago.Andia/Universal Images Group via
alt="alt="Ceret, Francia""
  Céret, el bohemio pueblo de los pintoresCéret es pueblo de ambiente artístico y bohemio en el sur muy ligado a pintores como Picasso y Matisse. Destaca por su puente medieval del Diablo y su importante Museo de Arte Moderno© Lacombe / Andia.fr
alt="alt="Prats-de-Mollo-la-Preste, dans les Pyrénées-Orientales, France.""
  Prats-de-Mollo-la-Preste, historia y rutas de naturalezaEn los Pirineos orientales se encuentra Prats-de-Mollo-la-Preste, una villa medieval protegida por imponentes murallas y dominada por el Fuerte Lagarde, ideal para combinar historia y rutas de campo.Gamma-Rapho via Getty Images
alt="alt="Villefranche-de-Conflent, dans les Pyrénées-Orientales, France.""
  Villefranche-de-Conflent, patrimonio de la HumanidadVillefranche-de-Conflent, en los Pirineos orientales, es una villa fortificada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por sus murallas y las cercanas cuevas de Canalettes.Gamma-Rapho via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos