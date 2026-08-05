Encuentra en un cajón dos antiguas libretas de ahorros de hace 50 años: ahora valen 110.000 euros

A veces, los objetos que llevan décadas olvidados en un cajón esconden mucho más que recuerdos. Entre papeles antiguos, fotografías o documentos que parecían no tener ya ningún valor pueden aparecer auténticas reliquias capaces de cambiar por completo una historia familiar. Eso es precisamente lo que le ocurrió a un hombre italiano, que durante una mudanza encontró dos verdaderas reliquias.

El protagonista de esta historia es Fabio Minetti, un italiano de 61 años que, mientras vaciaba la vivienda de sus padres en la localidad de San Giorgio Canavese, cerca de Turín, encontró dos antiguas libretas de ahorro abiertas en 1971. Nadie en la familia recordaba su existencia, pero esos documentos, que habían permanecido olvidados en un cajón durante más de medio siglo, realmente escondían un valioso tesoro.

Según las estimaciones realizadas por especialistas, recogidas en el medio italiano La Stampa, las libretas podrían tener hoy un valor cercano a los 110.000 euros gracias a los intereses acumulados y a su posible revalorización. Sin embargo, recuperar ese dinero no será tan sencillo, ya que su cobro depende de una compleja interpretación legal sobre la prescripción de este tipo de depósitos.

Una mujer sosteniendo una libreta de ahorros de la década de 1970. Getty Images

Todavía hay margen para reclamar

Las libretas habían sido abiertas en enero de 1971 en la entonces Cassa di Risparmio di Torino por los padres de Minetti. En ellas figuraban depósitos que superaban los cinco millones de liras italianas, una cantidad considerable para la época. Durante décadas nadie en la familia recordó su existencia y permanecieron completamente olvidadas hasta que aparecieron al vaciar la vivienda familiar tras el fallecimiento de su padre en 2020.

Tras el descubrimiento, Fabio Minetti acudió a una asociación de consumidores especializada para estudiar si era posible reclamar el dinero. Sus abogados sostienen que, al tratarse de un heredero que desconocía la existencia de esas libretas, el plazo de prescripción debería empezar a contar desde el momento en que tuvo conocimiento de ellas, por lo que consideran que todavía existe margen para reclamar la cantidad a Unicredit, entidad sucesora de la antigua caja de ahorros.

Sin embargo, no todos los expertos opinan lo mismo. La abogada italiana Stefania Bondini recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo italiano ha rechazado en numerosas ocasiones reclamaciones similares y advierte que encontrar una libreta de ahorro antigua no significa automáticamente tener derecho a recuperar el dinero. Además, señala que iniciar un proceso judicial de este tipo puede resultar muy costoso si finalmente los tribunales no dan la razón al reclamante.

El caso ha despertado un gran interés porque muchas familias conservan en cajones antiguas libretas de ahorro, títulos o documentos bancarios de generaciones anteriores. No obstante, los especialistas recomiendan actuar con prudencia y consultar con profesionales antes de dar por hecho que esos documentos esconden una fortuna, ya que cada situación depende de la legislación, la documentación disponible y las circunstancias concretas de cada depósito.