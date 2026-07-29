Las imágenes de las cargas policiales en la manifestación contra la masificación turística en Mallorca dan la vuelta al mundo

La multitudinaria manifestación celebrada el pasado domingo en Palma contra la extrema masificación turística que sufre Mallorca ha traspasado las fronteras españolas.

Lo que comenzó como una protesta convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida para denunciar el impacto del actual modelo turístico terminó con momentos de tensión y cargas policiales que han copado titulares en numerosos medios internacionales.

Las imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional han recorrido Europa y han llegado incluso a televisiones asiáticas, convirtiendo a Mallorca en protagonista informativa por un motivo muy distinto al habitual.

La isla, conocida durante décadas por sus playas y su oferta vacacional y apodada por muchos como 'la isla de la calma', aparece ahora asociada al creciente malestar social por las consecuencias del turismo masivo.

La repercusión internacional ha sido especialmente intensa en algunos de los principales mercados emisores de visitantes, como Alemania, Reino Unido y Francia, donde la protesta ha ocupado un lugar destacado en periódicos, televisiones y medios digitales.

De Reino Unido a Alemania: la protesta salta a las portadas

Los medios británicos han sido algunos de los que más espacio han dedicado a la manifestación. El medio The Sun ha hablado de una "guerra de vacaciones" y ha puesto el foco en las imágenes de las cargas policiales, destacando que miles de personas salieron a las calles de Palma para protestar contra el turismo de masas.

Por su parte, The Independent difundió un vídeo de la protesta acompañado de una explicación sobre las reivindicaciones de los vecinos, centradas en el aumento del coste de la vida y el impacto del exceso de visitantes sobre la isla. Y también GB News se hizo eco de los incidentes y vinculó la protesta con futuras acciones de los colectivos contra la saturación turística.

En Alemania, donde Mallorca sigue siendo uno de los destinos vacacionales favoritos, cabeceras como Der Spiegel, Die Zeit y la cadena pública DW coincidieron en destacar que miles de residentes reclaman un cambio de modelo ante problemas como el tráfico y los atascos, encarecimiento de la vivienda, la contaminación acústica o la presión sobre el entorno natural.

Un debate que trasciende Mallorca

Además, la cobertura no se ha limitado a los grandes mercados europeos. El grupo audiovisual RTL, France 24, la televisión pública suiza SRF o incluso AsiaOne, desde Singapur, también han informado sobre la protesta y el tenso desenlace registrado en Palma.

Más allá de las imágenes de las cargas, buena parte de la prensa internacional ha contextualizado el origen de las movilizaciones. Los organizadores denuncian que el crecimiento turístico está teniendo consecuencias directas sobre el acceso a la vivienda, el coste de la vida, la movilidad y la conservación del territorio, un debate que se repite desde hace años en Baleares.

La repercusión internacional también ha alimentado un intenso debate en redes sociales, donde han aparecido interpretaciones muy distintas. Mientras algunos usuarios consideran que las protestas reflejan un malestar ciudadano legítimo por un modelo turístico que consideran insostenible, otros sostienen que el problema no reside en los visitantes, sino en las políticas urbanísticas y de vivienda.