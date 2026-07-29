Sus vecinos hacen ruido al cerrar las puertas y deja este cartel para la historia: "No creo que tengamos a ningún veterano de la Guerra del Pacífico"

Los carteles en los edificios son ya un género en sí mismos y siempre suelen triunfar en redes sociales, gracias, sobre todo, a cuentas como la de Líos de Vecinos, que siempre publican los mejores que hay en España.

En las últimas horas se ha viralizado un cartel colocado en un edificio en Arganzuela, en Madrid, donde un vecino se queja principalmente de los ruidos que hacen los del séptimo y los del sexto al cerrar las puertas y al subir y bajar las persianas.

"Estimados vecinos de los pisos 7º y 6º Centro, no es necesario cerrar la puerta de casa como si quisieses matarla (ya está muerta). Los cuadros de mi casa, que tiemblan cada vez que la cierras, te lo agradecerán", dice en una carta que está dividida en tres partes.

Tira de historia

"Además, no creo que tengamos entre nosotros ningún veterano de la Guerra del Pacífico ni ningún participante en la Revolución Francesa de 1789 como para, a las 6 de la mañana, abrir las persianas como si izaras la bandera de Iwo Jima o la cierres como si fueras a guillotinar a María Antonieta", añade.

Y sentencia ya sin bromas y apelando al civismo del resto de vecinos: "Seamos todos un poco cívicos y respetémonos entre nosotros, en comunidad, recordemos que la libertad individual termina donde empieza la de los demás y si queremos respeto tenemos que aprender a respetar".

Esto ha provocado numerosas reacciones, algunas a favor pero otra en contra. "A ver, lo de las persianas sonando como una M60 es inevitable pero si, lo de soltarlas como si fuera una guillotina... Algún día se quedan sin persiana", dice uno.

Otro añade: "Buen intento, pero seguramente no sepan leer o desconecten al primer párrafo, pese a los captadores de atención". Y alguien más dice que el autor del cartel se ha pasado de gracioso: "Solo por las tonterías tan fuera de contexto que dice y querer hacerse el gracioso, yo le tocaría más los huevos".