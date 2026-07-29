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¿Introducir el PIN al revés en un cajero avisa a la Policía? Los expertos explican cómo funciona realmente el sistema
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¿Introducir el PIN al revés en un cajero avisa a la Policía? Los expertos explican cómo funciona realmente el sistema

Una de las ideas más repetidas en redes sociales durante años.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona introduciendo un código PIN en el cajero
Una persona introduciendo un código PIN en el cajeroMaster vía Getty Images

Da igual cuando lo mires, Internet siempre está lleno de trucos que prometen sacarnos de un apuro, especialmente cuando se trata de nuestra seguridad. Uno de los más repetidos asegura que introducir el PIN del cajero al revés permite avisar en secreto a la Policía si alguien nos está obligando a sacar dinero. La historia lleva años circulando por redes sociales, pero ¿qué hay realmente de cierto en ella?

Aunque pueda parecer una medida ingeniosa para pedir ayuda sin levantar sospechas, la realidad es bastante diferente. Pese a que esta idea lleva años circulando por redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, los expertos en ciberseguridad aclaran que ningún cajero automático utiliza este sistema. En realidad, se trata de un mito que, pese a tener un origen real, nunca llegó a hacerse realidad.

Según recoge Lintern@ute, para entender de dónde viene esta creencia hay que remontarse a 1994, cuando el abogado estadounidense Joseph Zingher patentó un sistema que proponía convertir un PIN introducido al revés en una señal de emergencia para que la entidad bancaria avisara a las fuerzas de seguridad. La idea llegó incluso a debatirse en Estados Unidos, pero nunca pasó de la fase teórica.

Una persona sacando dinero de un cajero automático.
  Una persona sacando dinero de un cajero automático.Getty Images/iStockphoto

¿Por qué no se implementó?

Pese a todo el potencial que prometía, la tecnología jamás fue incorporada a los cajeros automáticos. Entre los principales obstáculos estaban el elevado coste de implantación, la dificultad para valorar su eficacia en situaciones reales y el riesgo de generar numerosas falsas alarmas que acabaran saturando a la Policía. Además, a estos problemas se suma otro aún más importante: el factor humano.

Los especialistas explican que una persona amenazada o bajo una situación de estrés extremo difícilmente puede recordar e introducir correctamente su código al revés. De hecho, intentar hacerlo podría aumentar el nerviosismo y agravar el peligro al que se enfrenta la víctima. Responsables de Diebold Nixdorf, uno de los principales fabricantes del mundo, aseguraron que la función nunca se implementó precisamente por el riesgo de que los usuarios dudaran al teclear el PIN en una situación de peligro.

En definitiva, introducir el PIN al revés no activa ninguna alerta secreta ni bloquea el dinero para ganar tiempo. Los mensajes que afirman lo contrario llevan años reapareciendo en Internet y los expertos en ciberseguridad aclaran que ningún cajero automático utiliza este sistema. Ante una situación de riesgo, la mejor defensa no es un supuesto código secreto, sino extremar las precauciones antes de utilizar el cajero.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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