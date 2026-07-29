¿Introducir el PIN al revés en un cajero avisa a la Policía? Los expertos explican cómo funciona realmente el sistema

Da igual cuando lo mires, Internet siempre está lleno de trucos que prometen sacarnos de un apuro, especialmente cuando se trata de nuestra seguridad. Uno de los más repetidos asegura que introducir el PIN del cajero al revés permite avisar en secreto a la Policía si alguien nos está obligando a sacar dinero. La historia lleva años circulando por redes sociales, pero ¿qué hay realmente de cierto en ella?

Aunque pueda parecer una medida ingeniosa para pedir ayuda sin levantar sospechas, la realidad es bastante diferente. Pese a que esta idea lleva años circulando por redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, los expertos en ciberseguridad aclaran que ningún cajero automático utiliza este sistema. En realidad, se trata de un mito que, pese a tener un origen real, nunca llegó a hacerse realidad.

Según recoge Lintern@ute, para entender de dónde viene esta creencia hay que remontarse a 1994, cuando el abogado estadounidense Joseph Zingher patentó un sistema que proponía convertir un PIN introducido al revés en una señal de emergencia para que la entidad bancaria avisara a las fuerzas de seguridad. La idea llegó incluso a debatirse en Estados Unidos, pero nunca pasó de la fase teórica.

Una persona sacando dinero de un cajero automático. Getty Images/iStockphoto

¿Por qué no se implementó?

Pese a todo el potencial que prometía, la tecnología jamás fue incorporada a los cajeros automáticos. Entre los principales obstáculos estaban el elevado coste de implantación, la dificultad para valorar su eficacia en situaciones reales y el riesgo de generar numerosas falsas alarmas que acabaran saturando a la Policía. Además, a estos problemas se suma otro aún más importante: el factor humano.

Los especialistas explican que una persona amenazada o bajo una situación de estrés extremo difícilmente puede recordar e introducir correctamente su código al revés. De hecho, intentar hacerlo podría aumentar el nerviosismo y agravar el peligro al que se enfrenta la víctima. Responsables de Diebold Nixdorf, uno de los principales fabricantes del mundo, aseguraron que la función nunca se implementó precisamente por el riesgo de que los usuarios dudaran al teclear el PIN en una situación de peligro.

En definitiva, introducir el PIN al revés no activa ninguna alerta secreta ni bloquea el dinero para ganar tiempo. Los mensajes que afirman lo contrario llevan años reapareciendo en Internet y los expertos en ciberseguridad aclaran que ningún cajero automático utiliza este sistema. Ante una situación de riesgo, la mejor defensa no es un supuesto código secreto, sino extremar las precauciones antes de utilizar el cajero.