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Los dueños de la 'laguna azul' viral prohíben bañarse por riesgo, pero a la vez cobran 2,30 euros a quien entre igualmente
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Los dueños de la 'laguna azul' viral prohíben bañarse por riesgo, pero a la vez cobran 2,30 euros a quien entre igualmente

Una inversión peligrosa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
El embalse de Brombil
El embalse de Brombil.Getty Images

El embalse de Brombil, un paraíso natural que durante la pandemia se convirtió en uno de los rincones más fotografiados de TikTok, ha cambiado por completo sus normas de acceso.

Los propietarios del embalse, conocido como la "laguna azul" del sur de Gales por el intenso color turquesa de sus aguas, han pedido a los visitantes que no accedan al lugar por motivos de seguridad.

Sin embargo, la medida ha llamado la atención por una aparente contradicción. Aunque desaconsejan la entrada y recuerdan que el acceso se realiza bajo la responsabilidad de cada visitante, quienes decidan entrar deberán abonar una tasa de mantenimiento de 2 libras (unos 2,30 euros), según informa The Independent.

Un paraje viral convertido en zona de riesgo

El embalse de Brombil ganó una enorme popularidad durante la pandemia gracias a los vídeos publicados en redes sociales, que mostraban sus llamativas aguas de color azul turquesa. Desde entonces, el enclave se ha vuelto un lugar cada vez más deseado por los turistas. Esa afluencia provocó problemas de tráfico, acumulación de basura y un mayor impacto sobre el entorno natural, situado en un valle de la montaña Margam y al que se accede por un sendero de unos 900 metros.

Desde el año 2024, la finca pertenece a la empresa Leisure Estate Investments Ltd, la cual asegura que su intención es reabrir el espacio al público de forma segura en el futuro.

Cobro por acceder, pero sin permitir actividades

Mientras ese proyecto llega, los propietarios han instalado barreras en la presa y han prohibido actividades como el baño, el senderismo, la acampada, el motociclismo o las grabaciones sin autorización previa.

Pese a ello, quienes accedan al recinto deberán pagar una tasa de 2 libras, destinada, según la empresa, a financiar la recogida de residuos, el mantenimiento de la vegetación, la limpieza de los sistemas de drenaje, la conservación de la biodiversidad y la reparación de daños estructurales.

Los responsables insisten en que el embalse sigue siendo una infraestructura de alto riesgo y recuerdan que cualquier visita se realiza bajo la responsabilidad del usuario. Y además, advierten de que podrán emprender acciones legales contra quienes desarrollen actividades no autorizadas en la finca.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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