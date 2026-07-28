Los incendios dan un respiro tras días críticos: comienzan los regresos a casa, pero más de 20.000 personas siguen evacuadas, y el calor mantiene la amenaza

Castellón mantiene activo el fuego de Vall d'Uixó (en foto) y endurece las restricciones, aunque la evolución general de los grandes incendios mejora antes de una nueva ola de calor.

España respira después de varios días marcados por una de las mayores crisis de incendios forestales de los últimos años en España, en una lucha incesante contra el fuego. Las autoridades empiezan a ver signos de mejoría. Los grandes fuegos que afectan a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón siguen activos, pero la evolución de las últimas horas ha permitido iniciar una desescalada progresiva en varias zonas.

Aun así, miles de personas continúan fuera de sus casas y los servicios de emergencia mantienen la máxima vigilancia ante el repunte de temperaturas previsto para los próximos días.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún avance del perímetro en el gran incendio que afecta a la Sierra Oeste de Madrid y a la provincia de Ávila.

Aunque reconoció que las condiciones meteorológicas no fueron las más favorables por el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad, destacó que los medios de extinción pudieron trabajar con eficacia, especialmente en el entorno de Mijares y de la zona norte del pantano de San Juan, uno de los puntos que más preocupaban durante la jornada anterior.

En cuanto a las carreteras, han descendido las vías cortadas, quedando en 38, con el listado de la Dirección General de Tráfico (DGT) publicado por el Ministerio del Interior:

Madrid inicia el regreso de miles de vecinos



La evolución favorable del incendio ha permitido levantar varias de las medidas de protección que permanecían vigentes en la Comunidad de Madrid.

Las autoridades han autorizado el regreso de los vecinos evacuados de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo, además de poner fin al confinamiento de Santa María de la Alameda y Pelayos de la Presa, aunque en este último municipio continúan evacuadas las urbanizaciones de El Mirador y Las Muas.

Según explicó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, estas decisiones permitirán movilizar a unas 10.000 personas: alrededor de 4.000 dejarán de estar evacuadas y otras 6.000 saldrán del confinamiento.

Aun así, permanecen evacuados en torno a 11.000 vecinos, principalmente en Robledo de Chavela, Valdemaqueda, el entorno de El Encinar del Alberche, varias urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y parte de Pelayos de la Presa.

Castellón mantiene la máxima precaución



La situación sigue siendo más complicada en Vall d'Uixó (Castellón), donde el incendio continúa activo y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha decidido endurecer las restricciones y cerrar completamente los accesos a los municipios desalojados. Hasta ahora, algunos vecinos podían entrar puntualmente en sus viviendas acompañados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para recoger pertenencias o realizar gestiones urgentes, una posibilidad que ha quedado suspendida mientras persista el riesgo.

El consejero de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Carlos Valderrama, explicó que una de las zonas más comprometidas no pudo ser atacada con medios aéreos hasta media tarde, lo que dificultó las labores de extinción durante buena parte de la jornada. Los trabajos se concentran ahora en impedir que el fuego alcance espacios naturales de alto valor ecológico.

Toledo y Ávila avanzan hacia la estabilización



La mejoría también empieza a notarse en Castilla-La Mancha. En la provincia de Toledo continúan las tareas de vigilancia y consolidación del perímetro del incendio de Almorox, mientras algunos municipios permanecen todavía evacuados por precaución.

En Ávila, donde se ha registrado el incendio más grave de esta crisis, los equipos de extinción continúan reforzando el perímetro para evitar reactivaciones. Aunque la evolución es favorable, los servicios de emergencia insisten en que el fuego sigue activo y que la prioridad pasa por consolidar la estabilización antes de la llegada de una nueva ola de calor.

La amenaza no ha terminado



Pese a las buenas noticias, las autoridades mantienen la prudencia. La previsión meteorológica apunta a un nuevo episodio de temperaturas muy elevadas que podría complicar de nuevo las labores de extinción y favorecer posibles reproducciones. Las previsiones meteorológicas apuntan a que la ola de calor continuará toda la semana.

Por ello, el operativo continúa desplegado con miles de efectivos terrestres, medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajando sobre el terreno para consolidar el control de unos incendios que han marcado uno de los episodios forestales más graves vividos este verano en España.