Alba, española de voluntariado en Uganda: "No siento la presión de estar constantemente haciendo algo"

Alba es una joven española que ha encontrado en Uganda mucho más que una experiencia de voluntariado. Su historia se ha hecho viral en TikTok a través de un vídeo publicado en su cuenta personal @aalbaa05, que ya supera los 23.000 likes y acumula más de 200 comentarios.

En él, Alba no solo muestra cómo transcurre un día normal para ella en Uganda, con escenas cotidianas de su entorno y su rutina diaria, sino que también reflexiona sobre el profundo cambio de vida que ha experimentado desde que decidió mudarse de país. A través de una rutina sencilla, alejada del ritmo acelerado al que estaba acostumbrada, ha logrado conectar de forma auténtica con miles de personas a través de Tiktok.

En la descripción del vídeo lanza un mensaje claro y valiente: “Os animo a arriesgaros a elegir aquella vida que os da miedo. Agradecida siempre por lo que estoy viviendo y aprendiendo aquí, nunca me imaginé conseguir tanto y querer tanto”. Una frase que resume el espíritu con el que vive esta etapa.

Un día a día sin prisas

En el vídeo, Alba enseña pequeños momentos de su jornada: su cafetería de confianza, cómo se mueve por el país, cómo hace la compra, prepara la comida y se va a trabajar. No hay grandes lujos ni escenas espectaculares, pero muchos espectadores han identificado al instante la calma que la rodea.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es algo tan simple como tomarse un café al sol por la mañana. “Eso en España no lo puedo hacer”, explica Alba. “Nada más levantarme ya tengo cosas que hacer”. Desde que está en Uganda, esa sensación ha cambiado por completo. “Ahora no siento la presión de estar constantemente haciendo algo”, afirma.

Vivir más tranquila

Entre los comentarios, muchos usuarios destacan esa misma idea. “Vivo mucho más tranquila”, escribe una persona, señalando que es una frase que ha escuchado repetidamente de quienes deciden vivir fuera de España. Otros agradecen que Alba muestre una realidad distinta, más pausada y humana, lejos del estrés cotidiano.

El vídeo no idealiza la experiencia, de hecho, muestra tal cual la realidad de su día a día, pero sí que refleja un cambio de ritmo que muchos jóvenes y no tan jóvenes anhelan. Alba muestra cómo la rutina, cuando se vive sin prisas constantes, puede convertirse en una fuente de bienestar.

España en Uganda

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, no faltan las preguntas prácticas. “Espero no te siente mal la pregunta, pero ¿de qué vives?”, comenta un usuario. Alba responde con naturalidad: “De lo que trabajo en España, soy animadora”, demostrando que su aventura es fruto de planificación y esfuerzo previo.

Aunque su experiencia en Uganda es muy positiva, Alba no reniega de sus raíces. Hay algo que tiene claro y lo dice con humor y cariño: “La siesta no la cambiaría por nada”. Un guiño que muchos españoles han celebrado en los comentarios y que muestra que su cambio de vida no implica olvidar quién es ni de dónde viene.