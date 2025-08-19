Construyen casas en Uganda usando miles de botellas de plástico recicladas y las futuras dueñas tienen un papel clave en el proceso

En Uganda, el desempleo juvenil es elevado y la gestión de residuos prácticamente inexistente. Para luchar contra esto, Pendeza Shelters, fundada en 2022 por David Monday, ha lanzado una iniciativa que está demostrando que los problemas ambientales pueden vconvertirse en soluciones sociales: la construcción de viviendas y espacios comunitarios utilizando 18.000 botellas de plástico recicladas por cada estructura.

Estos llamados ecoladrillos, informa Green Me, reducen la contaminación, ya que cada botella que se recicla evita que plásticos y microplásticos lleguen a ríos y lagos. Además, ofrecen casas seguras, cómodas, duraderas y con aislamiento térmico, capaces de mejorar la calidad de vida de familias enteras, a quienes se garantica también la independencia económica.

Inclusión y protagonismo de los beneficiarios

La iniciativa también es un ejemplo de inclusión, ya que la organización forma a mujeres y jóvenes para que aprendan técnicas de reciclaje y gestión de residuos, proporcionándoles herramientas para emprender nuevos negocios sostenibles.

En alianza con la Fundación de Mujeres Gejja, han creado espacios como la Sala de Empoderamiento, donde se producen toallas sanitarias reutilizables. Allí trabajan mujeres con discapacidad, que encuentran empleo mientras contribuyen a resolver un problema de salud e higiene que afecta a miles de niñas en la región.

La participación comunitaria es parte esencial del modelo. En muchos casos, son los propios beneficiarios de las viviendas construidas quienes recogen, clasifican y compactan las botellas, convirtiéndose en protagonistas del cambio. Hasta ahora, más de 230 mujeres y jóvenes han encontrado empleo directo como recolectores, constructores y artesanos de productos hechos con plástico reciclado, como bolsas y estuches.

Esta iniciativa ha traspasado fronteras y ya se han construido 40 estructuras en distintos países del África subsahariana, con la producción mensual alcanzando los 20.000 ecoladrillos. Cada vivienda requiere unos tres meses de trabajo, y el conocimiento se comparte entre comunidades para replicar el modelo en otros sitios.