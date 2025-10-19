En Ámsterdam se puede encontrar un hotel de lujo donde duermes literalmente en una grúa

Hoy existen hoteles para todos los gustos: temáticos, boutique, históricos, futuristas… Y cada uno intenta destacar por algo concreto, ya sea diseño, ubicación, experiencias o pura extravagancia. En Ámsterdam hay uno que lleva esa creatividad al extremo: el Faralda Crane Hotel convierte una antigua grúa portuaria en un alojamiento de lujo donde las suites, el jacuzzi y actividades de aventura permiten, literalmente, dormir suspendido sobre la ciudad.

Este peculiar hotel se levanta sobre una antigua grúa industrial de 50 metros de altura, construida en la década de 1950 para cargar y descargar mercancías en el antiguo astillero NDSM, tal y como recoge su página web. La instalación se retiró del servicio en los años ochenta y cuando estuvo a punto de ser demolida, el arquitecto holandés Wessel de Jong vio una oportunidad de crear algo único, transformando un símbolo del pasado industrial de Ámsterdam en un icono del diseño moderno.

Fue entonces cuando se inició un meticuloso proyecto de restauración de la estructura original, incluyendo la estabilización de la grúa con cimientos y refuerzos para soportar el peso adicional de las suites y los espacios comunes. Wessel de Jong y su equipo dedicaron años a idear soluciones creativas que preservaran la esencia histórica de la grúa sin renunciar a su funcionamiento como alojamiento de lujo.

Más que un hotel

Actualmente, el Faralda Crane Hotel cuenta con solo tres suites, cada una con identidad propia: Free Spirit, Secret y Mystique, diseñadas con una mezcla de estilos contemporáneos, arte de vanguardia y acabados de alta gama. Ubicadas en la cabina y el brazo de la grúa, estas habitaciones tienen vistas panorámicas al río IJ y al skyline de la ciudad, lo cual contribuye a la sensación de que el huésped está suspendido en el aire.

Además, en la cima hay un jacuzzi exterior y un espacio para reuniones o eventos privados. Por su lado, el diseño interior combina detalles industriales, como vigas de acero o remaches, con mobiliario moderno y elegante. Para los que buscan adrenalina, el Faralda ofrece además actividades de vértigo: puenting desde la propia grúa y otros planes de aventura pueden contratarse junto con la estancia.

Por ello, el hotel se presenta como una experiencia exclusiva más que como un hospedaje. Aunque si lo que deseas es una experiencia más relajada, puedes limitarte a disfrutar de las panorámicas desde las alturas. Ahora bien, ¿cuánto cuesta dormir allí? Las tarifas varían según temporada, pero normalmente el costo va desde los mil dólares en adelante. Dado que el hotel solo dispone de tres suites, la disponibilidad es muy reducida y las reservas requieren planificación anticipada.