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Las 15 ciudades más románticas de Europa, con dos ciudades españolas en los primeros puestos
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Una pareja riéndose al atardecer con el Coliseo de fondo en Roma

Las 15 ciudades más románticas de Europa, con dos ciudades españolas en los primeros puestos

Un estudio elaborado por la aerolínea Icelandair revela cuáles son los destinos europeos que mejor combinan encanto, cultura y experiencias en pareja, destacando enclaves con gran valor histórico y paisajes únicos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Vista de Madrid por la noche""
1. Madrid (España)La capital española ofrece una combinación irresistible de cultura, gastronomía y vida nocturna. Pasear por el Retiro, descubrir sus barrios históricos o disfrutar de una cena con vistas convierte cualquier plan en una experiencia especial.Sylvain Sonnet vía Getty Images
  2. Praga (República Checa)Sus calles empedradas, castillos y el icónico Puente de Carlos crean una atmósfera de cuento. Pasear al atardecer junto al río Moldava es una de sus experiencias más románticas. Praga es ideal para quienes buscan historia y magia en cada rincón.Getty Images
  3. Lisboa (Portugal)Con sus colinas, miradores y tranvías icónicos, Lisboa desprende un encanto nostálgico. Sus atardeceres dorados y sus barrios tradicionales invitan a perderse sin rumbo. Es perfecta para una escapada tranquila y auténtica., PortugalAlexandr Spatari- Getty Images
alt="alt="Una vista aérea de Barcelona""
  4. Barcelona (España)Entre el mar y la arquitectura modernista, la ciudad condal ofrece una atmósfera única. Sus paseos junto a la playa, sus miradores y su oferta cultural crean el equilibrio perfecto entre relax y emoción. Es una ciudad que invita a compartir momentos inolvidables.Getty Images
  5. Zúrich (Suiza)Elegante y rodeada de naturaleza, Zúrich combina la vida urbana con la calma de su lago. Sus calles limpias, tiendas y cafeterías crean un ambiente sofisticado. Es ideal para quienes buscan romanticismo con tranquilidad.Didier Marti- Getty Images
alt="alt="La ciudad de Ámsterdam en una imagen de archivo""
  6. Ámsterdam (Países Bajos)Sus canales, puentes iluminados y casas estrechas crean una postal única. Recorrer la ciudad en bicicleta o en barco añade un toque especial a la experiencia. Es un destino perfecto para disfrutar sin prisas.Getty Images
  7. Helsinki (Finlandia)Moderna y serena, Helsinki destaca por su diseño y su conexión con el mar. Sus espacios abiertos y su tranquilidad la hacen diferente a cualquier otro destino. Es ideal para parejas que buscan desconectar.Getty Images
  8. Viena (Austria)La capital austríaca conserva su aire imperial en palacios y avenidas. Sus cafés históricos y conciertos crean una experiencia elegante. Pasear por la ciudad es como viajar a otra época, ideal para una escapada romántica.ALEXPOISON VIA GETTY IMAGES
  9. Copenhague (Dinamarca)Moderna y acogedora, Copenhague destaca por su equilibrio entre diseño y calidad de vida. Sus canales, terrazas y barrios coloridos invitan a disfrutar sin prisas. Es una ciudad perfecta para planes tranquilos y momentos compartidos.Getty Images
  10. Roma (Italia)La historia y el romance se mezclan en cada calle de Roma. Desde sus fuentes y plazas hasta sus monumentos milenarios, todo invita a pasear y descubrir. Es un destino clásico donde cada rincón tiene una historia que contar.GETTY images
  11. Atenas (Grecia)Atenas combina historia milenaria con la luz cálida del Mediterráneo. Sus miradores ofrecen vistas únicas al Partenón, especialmente al atardecer. Es una ciudad que invita a disfrutar de la cultura y del tiempo en pareja.Getty Images
alt="alt="Una vistas panorámicas de la ciudad Ginebra, en Suiza""
  12. Ginebra (Suiza)Elegante y tranquila, Ginebra destaca por su entorno natural privilegiado. El lago Lemán y las montañas crean paisajes perfectos para pasear. Su ambiente refinado la convierte en una opción muy romántica.Getty Images
alt="alt="Calle comercial Karl Johans gate en el centro de la ciudad de Oslo, Noruega.""
  13. Oslo (Noruega)Rodeada de naturaleza, Oslo ofrece una experiencia íntima y relajada. Sus fiordos, parques, auroras boreales y museos aportan variedad a la visita. Es ideal para parejas que buscan desconectar en un entorno sereno.Getty Images
alt="alt="Vista aérea del paisaje urbano de Berlín con la Catedral de Berlín y el río Spree al atardecer en invierno""
  14. Berlín (Alemania)Berlín combina historia, cultura y modernidad en una misma ciudad. Sus barrios creativos y su ambiente alternativo ofrecen planes distintos. Es perfecta para quienes buscan una escapada diferente y llena de vida.Getty Images
alt="alt="Vista panorámica de Reikiavik, Islandia.""
  15. Reikiavik (Islandia)Pequeña pero sorprendente, Reikiavik es la puerta a paisajes únicos. Entre auroras boreales, volcanes y aguas termales ofrece experiencias inolvidables. Es un destino ideal para un viaje romántico fuera de lo común.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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