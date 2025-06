Los amantes de las redes sociales buscan esta provincia en verano y la sitúan como la más "postureada" durante estas fechas

Lo que no se publica, casi no existe. En la era digital, el verano se ha convertido en la temporada estrella para exponer nuestras vacaciones en Instagram, TikTok o Facebook. Cada atardecer dorado, cada chapuzón y cada brindis en la arena compiten por el enfoque perfecto y el like instantáneo. En este contexto, las islas Canarias se consolidan como escenario ideal para millones de publicaciones veraniegas en redes.

Más concretamente, Las Palmas de Gran Canaria se alza como el destino más “postureado” de la península, según un estudio reciente de una empresa de entretenimiento que refuerza las propias estadísticas turísticas del archipiélago. El informe revela que el 53,7 % de quienes visitarán Las Palmas este verano admiten viajar para compartir su experiencia en redes con intenciones principalmente exhibicionistas.

Esta cifra posiciona a la capital como la única provincia de España que supera el umbral del 50%, superando en un 169,9% la media nacional, situada en el 19,9 % del total de viajeros que priorizan el “postureo” como parte esencial de sus vacaciones. Además, se espera que entre junio y agosto la provincia reciba 475.000 turistas peninsulares, lo que representa el 2,3% del turismo nacional, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Motor económico

El informe detalla también las preferencias de alojamiento, uno de los temas más sensibles en las islas dada la alta demanda estival y la limitada oferta disponible. Según los datos, un 43,5% de los visitantes optará por hoteles, un 38,2% por apartamentos turísticos y un 18,3% por casas de amigos o familiares. La duración media de la estancia se calcula en 13,6 días, con un desembolso medio por persona de 901,6 euros.

Esto genera un impacto económico de 386 millones de euros tan solo durante el verano. Esta cifra no solo supera en un 21,7% la media nacional, situada en 317 millones; sino que también pone de manifiesto el papel decisivo del turismo como motor de crecimiento y generación de empleo en Las Palmas de Gran Canaria, consolidando su posición como uno de los destinos favoritos de los españoles.

Peligro de sobreexposición

La constante competición por conseguir la foto perfecta ha traído una serie de consecuencias: playas abarrotadas, carreteras colapsadas y una ola constante de móviles intentando capturar el momento idóneo. Hashtags como #GranCanaria, con más de 120.000 publicaciones en Instagram, han viralizado rincones paradisiacos pero también los han convertido en puntos de saturación turística.

Por ello, aunque Las Palmas de Gran Canaria se consolida como un destino de sol y playa idílico para posturear en redes sociales, los expertos alertan sobre la exposición excesiva de datos personales y de ubicación, que puede traducirse en riesgos para la seguridad del hogar y la privacidad. Entre selfies y reels, el reto para residentes y visitantes es equilibrar el deseo de ser vistos con el de disfrutar de lo auténtico, más allá del filtro perfecto.