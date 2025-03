Los turistas irlandeses le hacen la cruz a España: "No volver nunca"

Mallorca es considerado uno de los paraísos más conocidos de mundo. Lo tiene todo: clima maravilloso, buena gastronomía, paisajes increíbles... Y, como pasa en múltiples destinos -nacionales e internacionales-, está padeciendo una carga de turistas que, de alguna manera, hace que todas sus virtudes luzcan menos.

Al menos eso es lo que se recoge en el medio Galway Beo, donde se argumenta cómo muchos turistas irlandeses no quieren volver a este destino español debido al "aumento de los gastos y la indignación por el turismo excesivo".

Esto quedó claro, según se cita, cuando el Majorca Daily Bulletin recurrió a Facebook para ver qué opinaban los potenciales turistas sobre una escapada a este popular destino en estos días. Y los comentarios eran sinceros: "21 años y viniendo dos veces al año... Pero no volveré". No es el único en esta línea: "Sí, sigo viniendo, pero solo una vez [...] Voy a Grecia a principios de verano y a mi hotel habitual en Mallorca a finales de este verano. Por suerte, lo reservé el pasado septiembre, pero si reservo las mismas vacaciones ahora, me salen casi 1000 euros más caros".

"Parte del problema es que el dinero no se queda en Mallorca, etc., sino en las grandes cadenas hoteleras", señalando el efecto dominó sobre los trabajadores locales.