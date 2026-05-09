Confirmado: los ricos están huyendo del turismo masivo en Italia, Grecia y Japón y buscan alternativas más tranquilas en Puglia, Paros y Kanazawa, según un planificador de viajes de lujo

Los destinos más populares en Italia, Grecia o Japón ya no están de moda. Según informa Business Insider, los multimillonarios también sufren los estragos del turismo masivo, y por ello han decidido cambiar sus lugares vacacionales. Algunos lugares que siempre se han asociado con riqueza y exclusividad están llenos ahora de grandes multitudes, largas colas y ruido constante. Por ello, se han marchado a lugares menos conocidos o más infravalorados.

Rob DelliBovi, un planificador de viajes de lujo cuyos clientes incluyen celebridades y personas con alto patrimonio, asegura, en conversación con el medio de comunicación que muchos de sus clientes se sienten agobiados en lugares que antes parecían especiales. "Hay tendencia continua de que nuestros clientes crean que todo está demasiado lleno y que necesitan su propio espacio", apunta.

Como resultado, las grandes fortunas buscan deliberadamente destinos que otros tienden a pasar por alto. "Quieren tener el pastel y comérselo también, en cuanto a ir a los lugares populares en los momentos populares, pero disfrutando de paz, tranquilidad y de su propia experiencia", señala DelliBovi al periódico estadounidense. Business Insider expone tres de ellos:

Puglia, Italia

"Italia es un desastre ahora mismo" en cuanto a multitudes, asegura Dellibovi. Muchos viajeros adinerados, explica, están evitando destinos populares, como Venecia, Roma o Napoles y se dirigen a la región de Apulia.

Tal y como reza la publicación, Puglia situada al noroeste italiano es conocida por sus pueblos encalados y sus claras costas mediterráneas, así como por sus fincas rurales, lo que la convierte en una opción atractiva para viajeros de lujo que buscan villas privadas y viajes más tranquilo. Aunque en los últimos años, el lugar está experimentando los estragos del turismo.

Paros, Grecia

Mykonos, Santorini... las islas griegas más populares están inundadas de turistas. "La gente va a Paros en Grecia en lugar de a Mykonos o Santorini", asegura DelliBovi en su conversación con el medio de comunicación.

Según dice, la isla griega en el mar Egeo se ha convertido en una alternativa exclusiva para los viajeros adinerados porque "combina playas, pueblos pintorescos y vida nocturna, sin masas de personas. "No hay 10.000 personas en cada restaurante. No hay 5.000 personas en cada club de playa".

Kanazawa, Japón

El estatus de Japón como uno de los destinos turísticos más destacados también ha ido decayendo. Dellibovi asegura que sus clientes piden cada vez más alternativas. "La gente dice: 'Vale, queremos ir a Kioto. ¿Qué otros sitios en Japón son atractivos, de alta gama, que tienen esta infraestructura para nosotros, pero no que nos vayan a atropellar una multitud de personas?'".

Kazawa es la respuesta. Según él, resulta cada vez más atractiva para viajeros con alto patrimonio que buscan una experiencia cultural similar pero con más privacidad. La ciudad ha sido llamada "Pequeña Kioto" y es conocida por su arte, su paisaje gastronómico, sus distritos históricos y su naturaleza.