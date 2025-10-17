Pregunta a 150 personas por el destino más sobrevalorado y salen tres lugares de España

Al planear unas vacaciones solemos fijarnos en ciudades emblemáticas o en destinos paradisiacos que la gente elogia a través de recomendaciones y fotografías en redes sociales. Sin embargo, a veces la fama puede jugar una mala pasada e inflar de más las expectativas, por lo que no es raro que quienes los visitan acaben sintiendo que los destinos más populares están en realidad sobrevalorados.

Un sondeo informal realizado por un hombre que trabaja para la empresa de viajes On The Beach, que preguntó a 150 transeúntes cuál era el destino vacacional “más sobrevalorado”, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente: ¿hasta qué punto el turismo masivo y la fama transforman la experiencia real de viajar? El autor del experimento publicó los resultados en un vídeo que se hizo viral en redes sociales.

En las “menciones honoríficas” aparecen tres destinos españoles muy populares: Ibiza, Marbella y Tenerife, que obtuvieron una porción pequeña pero significativa de las respuestas. Estos lugares consiguieron un 2% de las menciones, acompañados también de Benidorm con el 3,3% de los votos. El experto en viajes afirmó que a algunos les encanta, pero que otros “piensan que es todo frituras y despedidas de soltero”.

Los más sobrevalorados

En el cómputo general, Dubái encabezó la clasificación como el lugar más sobrevalorado por los participantes, con un 22,7% de los votos. "La gente dice que es ostentosa, sin alma, llena de centros comerciales y autopistas, que es más Instagram que una experiencia auténtica", según cuenta el experto pese a que esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos es un destino adorado por celebridades y personalidades de Internet.

Muy por debajo, pero en segundo lugar, se encuentra París, que obtuvo el 6,7% de las menciones. A pesar de su fama a nivel internacional, la gente se refiere a la capital francesa como "romántica en teoría, pero en realidad, calles sucias y largas colas que resultan poco acogedoras". El top 3 lo completa Turquía con un 5,3% de los votos, cuyas críticas se centran en que hay muchos resorts similares y que quienes intentan vender cosas a los turistas lo hacen de forma un tanto agresiva.

Bali ocupa el cuarto lugar en la lista de los destinos vacacionales más sobrevalorados, con el 4,7% de los votos, ya que para muchos “no es el paraíso que esperaban”. Así como Nueva York también ha sido mencionado por el 4% de los entrevistados puesto que es “agotadora, caótica y carísima”. Todo esto no es más que un fiel reflejo de la importancia que realmente tienen las expectativas sobre un lugar y cómo luego influyen en la vivencia de cada persona.