Ya es oficial: Cataluña sube la tasa turística desde abril y destinará el 25% de lo que paguen los turistas a solucionar la emergencia habitacional

Cataluña incrementará la tasa turística a partir de abril y destinará una parte relevante de lo recaudado a hacer frente a uno de sus principales problemas: el acceso a la vivienda. Así lo recoge una disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-6642), que formaliza tanto la subida del impuesto como el nuevo reparto de los ingresos.

La medida supone un cambio significativo en el uso de este tributo, tradicionalmente vinculado a la promoción turística, y lo orienta hacia políticas sociales en un contexto marcado por la presión inmobiliaria en ciudades como Barcelona.

Más ingresos y nuevo destino

El texto oficial confirma que se eleva el importe de la tasa que deben abonar los visitantes por pernoctar en alojamientos turísticos. Este incremento afectará a hoteles, apartamentos turísticos, cruceros y otros tipos de hospedaje, con tarifas que varían en función de la categoría del establecimiento.

Pero la novedad más relevante no es solo la subida, sino el destino del dinero. Según el BOE, el 25% de la recaudación se dedicará específicamente a abordar la emergencia habitacional. Es decir, una de cada cuatro euros que paguen los turistas irá dirigida a políticas relacionadas con la vivienda.

La norma lo recoge de forma explícita al establecer que una parte de los ingresos del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos se orientará a "actuaciones en materia de vivienda", en línea con la situación de tensión que vive el mercado residencial.

Un giro en la política turística

Hasta ahora, la tasa turística tenía como objetivo principal financiar la promoción del destino y mejorar infraestructuras vinculadas al turismo. Con este cambio, Cataluña introduce un enfoque distinto: utilizar la presión turística para mitigar sus efectos colaterales.

El encarecimiento del alojamiento turístico, unido a la proliferación de pisos destinados a visitantes, ha sido señalado como uno de los factores que contribuyen a la subida de precios del alquiler. Por ello, la Generalitat busca que parte de los beneficios del turismo reviertan directamente en la población residente.

Este giro también responde a una demanda social creciente. En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Cataluña, especialmente en áreas urbanas con alta afluencia de visitantes.

Aplicación desde abril

La subida de la tasa entrará en vigor en abril, lo que significa que los turistas comenzarán a pagar más por sus estancias a partir de esa fecha. Los establecimientos deberán adaptar sus sistemas de cobro para reflejar las nuevas tarifas.

El impacto económico dependerá del volumen de visitantes, pero Cataluña es uno de los principales destinos turísticos de Europa, por lo que la recaudación anual de este impuesto es significativa. Destinar un 25% a vivienda puede traducirse en una inyección importante de recursos para políticas públicas en este ámbito.

Vivienda, en el centro del debate

La decisión llega en un momento de especial tensión en el mercado inmobiliario. El aumento de precios, la escasez de oferta y la presión de la demanda han llevado a las administraciones a buscar nuevas fórmulas de intervención.

Con esta medida, Cataluña se sitúa entre las regiones que intentan equilibrar los beneficios del turismo con sus costes sociales. El BOE deja claro que el objetivo es avanzar hacia un modelo más sostenible, en el que la actividad turística contribuya también a resolver problemas estructurales.

En definitiva, la subida de la tasa turística no solo supondrá un mayor coste para los visitantes, sino que también marcará un cambio en la forma de entender este impuesto: de herramienta promocional a instrumento para afrontar uno de los mayores retos sociales del territorio.