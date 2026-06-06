Un experto en viajes revela los trucos para elegir el vuelo perfecto: "El mejor vuelo no es el más barato, es el más estable"

Ya empieza la época en la que más gente se va de vacaciones y a la hora de organizarlas, muchos viajeros centran toda su atención en encontrar el vuelo más barato. Sin embargo, los expertos advierten de que esta decisión puede acabar convirtiéndose en un problema que afecte a toda la experiencia del viaje.

Un especialista del sector turístico, Juan Rangali, que ya ha participado en la planificación de más de 24.000 viajes, ha compartido algunos de los consejos más importantes para elegir vuelos de forma inteligente, evitar retrasos innecesarios y reducir el estrés durante los desplazamientos.

Según explica Rangali en sus redes sociales @juan.rangali, el error más frecuente de los turistas es pensar que el mejor vuelo es siempre el más económico. "El mejor vuelo no es el más barato, es el más estable", señala.

La puntualidad importa más de lo que parece

Uno de los aspectos que recomienda analizar antes de reservar es el historial de puntualidad de las aerolíneas y de las rutas disponibles. Algunos destinos presentan más incidencias que otros debido a la congestión de determinados aeropuertos o a las características de las conexiones.

Imagen de archivo de una joven esperando en el aeropuerto. Getty Images

Elegir una compañía con buenos registros de puntualidad puede evitar retrasos, pérdidas de enlaces y largas horas de espera. Por ello, aconseja comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión basándose únicamente en el precio.

Evita el último vuelo del día

Otro de los consejos más importantes tiene que ver con los horarios. Los expertos recomiendan evitar el último vuelo de la jornada siempre que sea posible. Estos trayectos suelen ser los más vulnerables a retrasos acumulados durante el día y, en caso de cancelación, ofrecen menos alternativas para reubicar a los pasajeros.

En su lugar, el experto en viajes sugieren optar por vuelos de media mañana o primeras horas de la tarde. La explicación que ofrece es que suelen tener un mejor equilibrio entre disponibilidad y fiabilidad.

Decisiones que pueden cambiar todo el viaje

Cuando se trata de vuelos internacionales o trayectos de larga distancia, las conexiones rápidas pueden convertirse en una auténtica pesadilla. El especialista aconseja dejar un margen mínimo de dos horas y media entre vuelos para poder superar los controles de seguridad, posibles retrasos y desplazamientos dentro del aeropuerto sin estrés. "Una escala demasiado corta es una bomba de relojería", advierte.

Las ofertas más económicas suelen esconder algunas condiciones que muchos viajeros pasan por alto. Escalas múltiples, largas horas de espera, horarios poco prácticos o utilización de aeropuertos secundarios pueden acabar generando cansancio y complicaciones. Aunque el precio inicial resulte atractivo, el coste en tiempo, comodidad y energía puede ser considerable.

Mujer recogiendo su maleta en la cinta transportadora de equipaje del aeropuerto. Getty Images

Cómo combatir el jet lag

La elección del horario también puede ayudar a reducir los efectos de la diferencia horaria. En los viajes hacia Asia, el experto recomienda seleccionar vuelos que lleguen por la mañana al destino, facilitando la adaptación al nuevo horario.

Por el contrario, cuando se viaja hacia América, aconseja optar por vuelos que permitan aterrizar durante el mismo día de salida. Según explica, estos pequeños ajustes ayudan al organismo a adaptarse de forma más natural y reducen significativamente el impacto del jet lag.