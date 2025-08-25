Un piloto de una aerolínea conocida se niega a volar por el peligroso acto que ha hecho un pasajero en el baño: "No arriesgo mi carrera" 

Un vuelo de United Airlines entre San Francisco y Cancún sufrió un retraso de casi cuatro horas después de que un pasajero encendiera marihuana en el baño delantero del avión, lo que llevó al piloto a negarse a continuar con la operación por temor a dar positivo en una prueba antidrogas.

Según relató un pasajero en una publicación viral en Reddit, el capitán explicó su decisión con firmeza: “Me quedan 30 años de carrera en United. No estoy dispuesto a arriesgarme a que me hagan una prueba de drogas cuando llegue a Houston”.

Pese a las quejas de los pasajeros, el incidente evidencia hasta qué punto la seguridad aérea y las estrictas normas de consumo de sustancias influyen en las decisiones de la tripulación, incluso cuando implican costosos retrasos y el malestar de decenas de pasajeros.

Retraso y quejas

El incidente ocurrió tras un primer retraso por problemas técnicos. Cuando el avión esperaba completar el papeleo de salida, un pasajero fumó marihuana en el baño, lo que provocó su expulsión inmediata. Sin embargo, la tripulación permaneció a bordo durante unos 40 minutos deliberando antes de decidir desembarcar.

La inquietud de la tripulación por una posible exposición al humo de marihuana, sumada a la ausencia de un relevo inmediato, obligó a los pasajeros a permanecer en la terminal durante horas.

Las consecuencias

El vuelo, inicialmente programado para despegar a las 8:50 de la mañana, no salió hasta alrededor de las 12:30 del mediodía. Para paliar la molestia, la aerolínea entregó vales de comida de 15 dólares y colocó un carrito de refrigerios en la puerta de embarque.

El caso ha generado un intenso debate. Algunos usuarios de redes sociales respaldaron al piloto, al considerar que actuó con prudencia para proteger su carrera en una aerolínea de prestigio. Otros, sin embargo, calificaron la reacción de exagerada, dado que el riesgo de un positivo por humo de segunda mano es extremadamente bajo.