Un amante de los viajes visita los 44 países de Europa y sitúa a España en este puesto: "Cada ciudad ofrece algo único"

Su nombre es Jannis y este joven alemán puede presumir de que ya ha pisado los 44 países que componen oficialmente a la Vieja Europa. Este viajero empedernido ha atesorado en todas sus expediciones incontables conocimientos y experiencias que ha sintetizado en una especie de clasificación personal en forma de entrevista con el tabloide británico Daily Mail.

Este joven explica que de todas esas salidas, hay tres países como claros favoritos -por distintos factores, claro- y otros tres que no le han impresionado tanto. Como buen viajero, también tiene palabras para uno de los grandes motores turísticos europeos: España.

Sí, efectivamente, ¿cómo no iba a estar España en su 'top 3'? Jannis le entrega la medalla de bronce a nuestro país destacando varios factores como su "excelente relación calidad-precio: es uno de los países europeos económicamente más accesibles", pero también su "rica historia y cultura", ya que "cada ciudad ofrece algo único". Y sí, como buen alemán se pirra por los archipiélagos y sus "islas impresionantes, desde las Baleares hasta las Canarias, los destinos españoles son increíbles".

¿Qué es lo que más le ha gustado de España y lo que menos?

También deja claro que su ciudad española favorita, por victoria absoluta, es Valencia y la considera incluso como la ciudad más bonita ya no de España, sino de toda Europa. Sin embargo, subraya que España no está exenta de problemas, citando la alta tasa de desempleo y el narcotráfico -eso es porque no ha tenido que alquilar un piso, sino añadiría los alquileres-.

Por cierto, en este 'top 3' es Italia quien se lleva el oro, seguido de un destino poco habitual, pero a todas luces hermoso: Islandia.