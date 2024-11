Bonoloto: resultado del sorteo de hoy viernes 22 de noviembre

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de noviembre de 2024. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.



En la Bonoloto, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, necesitarás completar tu boleto seleccionando una combinación de 6 números (entre el 1 y el 49). Puedes realizar la selección de manera aleatoria o manual. En La Bonoloto tienes la opción de dos modalidades: simple o múltiple. El precio de una apuesta es de 0,50 euros, aunque tendrás que apostar al menos 1 euro. Es decir, que si tu boleto de la Bonoloto participa en un único sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas.



El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.



El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:



Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros



Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.



Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.