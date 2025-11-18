Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy martes 18 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy martes 18 de noviembre de 2025. Consulta la combinación ganadora del sorteo.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. El 50% de las apuestas del sorteo se transfieren a premios.

Para participar en el sorteo del Eurojackpot tendrás que hacerlo a través de una compra sencilla o múltiple. Con la apuesta sencilla tendrás que escoger 5 números que van entre 1 y 50 y dos soles entre los números 1 y 10. Si juegas con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.