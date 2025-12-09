Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 9 de diciembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy, que cuenta con un bote de 143.000.000 euros.

Para jugar a este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, tendrás que seleccionar 5 números de una tabla (entre el 1 y el 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números. El bote de Euromillones que te puedes llevar si aciertas cinco dígitos y una estrella es un 3,95% del total, mientras que si solo aciertas los cinco números en juego, el premio que te corresponde es un 0,92% de la cantidad total. La cantidad de ese día se acumula en el próximo bote en caso de que no haya ningún ganador.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para el siguiente sorteo.

