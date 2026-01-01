Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 en directo: comprobar resultados y premios del jueves 1 de enero
Sigue la última hora del sorteo navideño de la ONCE que deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, una cantidad de dinero que coincide con El Gordo de la Lotería de Navidad.
Anteriormente, el Cupón Extra de la ONCE se llamaba la Lotería de la ONCE, empezó en 1981 y se celebraba el 13 de diciembre, coincidiendo con el Día de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas. Con la actual denominación, se lleva celebrando cada 1 de enero desde 2014, con un patrón de dos años.
923.130 cupones estarán premiados en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026. En total se reparten 53.887.500 euros. ¡Poca broma!
Lamentamos decirte que si, vistos los premios, estás pensando en comprar un Extra de Navidad de la ONCE 2026, no es posible. Las ventas se cerraron ayer 31 de diciembre a las 20:55 en formato digital.
El segundo premio adicional del Extra de Navidad de la ONCE hoy, 1 de enero de 2026, está formado por 90 premios de 20.000 euros a esas cinco cifras que compongan el número ganador. ¡Vaya Año Nuevo más bueno va a ser si toca!
El primer premio adicional, es decir, el que se podría denominar segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE 2026 de hoy jueves 1 de enero es de 40.000 euros. A pesar de ser 1/10 parte del premio principal, esta sustanciosa cantidad seguro que alegra a más de uno en este comienzo de año.
El Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 arrancará a las 11:00 horas (horario peninsular). Para seguirlo en directo, no tienes más que refrescar periódicamente esta página, donde podrás conocer los resultados y comprobar los números premiados.
El premio principal del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 asciende a 400.000 euros por cada cupón agraciado con ese número ganador. En total se reparten 90 premios en esta categoría. ¿Estarás entre los afortunados? ¡Ojalá que sí!
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de hoy 1 de enero! La Organización Nacional de Ciegos Españoles trae la ilusión en esta fecha de nuevos comienzos repartiendo, entre otros muchos, 90 premios de 400.000 euros. ¡Casi nada!