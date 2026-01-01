Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 en directo: comprobar resultados y premios del jueves 1 de enero
Loterías
Loterías

Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 en directo: comprobar resultados y premios del jueves 1 de enero

Sigue la última hora del sorteo navideño de la ONCE que deja 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, una cantidad de dinero que coincide con El Gordo de la Lotería de Navidad.

Daniel Cáceres Garriga
Sorteo del Extra de Navidad de la ONCE 2026
Sorteo del Extra de Navidad de la ONCE 2026Getty Images
09:51
Desde cuándo se celebra el Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Anteriormente, el Cupón Extra de la ONCE se llamaba la Lotería de la ONCE, empezó en 1981 y se celebraba el 13 de diciembre, coincidiendo con el Día de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas. Con la actual denominación, se lleva celebrando cada 1 de enero desde 2014, con un patrón de dos años.

09:40
¿Cuántos premios hay en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE?

923.130 cupones estarán premiados en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026. En total se reparten 53.887.500 euros. ¡Poca broma!

09:30
¿Puedo comprar aún un cupón del Extra de Navidad de la ONCE?

Lamentamos decirte que si, vistos los premios, estás pensando en comprar un Extra de Navidad de la ONCE 2026, no es posible. Las ventas se cerraron ayer 31 de diciembre a las 20:55 en formato digital.

09:20
Segundo premio adicional del Sorteo de Navidad de la ONCE 2026

El segundo premio adicional del Extra de Navidad de la ONCE hoy, 1 de enero de 2026, está formado por 90 premios de 20.000 euros a esas cinco cifras que compongan el número ganador. ¡Vaya Año Nuevo más bueno va a ser si toca!

09:10
Primer premio adicional del Extra de Navidad de la ONCE

El primer premio adicional, es decir, el que se podría denominar segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE 2026 de hoy jueves 1 de enero es de 40.000 euros. A pesar de ser 1/10 parte del premio principal, esta sustanciosa cantidad seguro que alegra a más de uno en este comienzo de año.

09:00
Horario del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 arrancará a las 11:00 horas (horario peninsular). Para seguirlo en directo, no tienes más que refrescar periódicamente esta página, donde podrás conocer los resultados y comprobar los números premiados.

09:00
Premio principal del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

El premio principal del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 asciende a 400.000 euros por cada cupón agraciado con ese número ganador. En total se reparten 90 premios en esta categoría. ¿Estarás entre los afortunados? ¡Ojalá que sí!

09:00
Extra de Navidad de la ONCE 2026

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 de hoy 1 de enero! La Organización Nacional de Ciegos Españoles trae la ilusión en esta fecha de nuevos comienzos repartiendo, entre otros muchos, 90 premios de 400.000 euros. ¡Casi nada! 

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 