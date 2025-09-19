Eurojackpot ONCE: resultado de hoy viernes 19 de septiembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 19 de septiembre de 2025con un bote de 120.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. El primer premio asciende a 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.