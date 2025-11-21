Euromillones: resultado de hoy viernes 21 de noviembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 150.000.000 euros.

Si quieres participar en el sorteo del Euromillones, administrado en España por Loterías y Apuestas del Estado, simplemente tendrás que elegir 5 cifras (entre el número 1 y el 50) en cada una de tus apuestas y 2 estrellas, entre los números 1 y 12. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a esta lotería participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

El bote mínimo del Euromillones es de al menos 17 millones en todos los sorteos hasta un máximo de 250 millones de euros. Para ser uno de los afortunados con los numerosos premios que se sortean, en tu apuesta tienes que acertar mínimo dos números o un número y dos estrellas.

El Euromillones es un sorteo semanal que se celebra los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular) y está administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.