Euromillones: resultado de hoy viernes 26 de septiembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 130.000.000 euros.

Para jugar al Euromillones debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. El precio de cada apuesta es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

El bote mínimo del Euromillones es de al menos 17 millones en todos los sorteos hasta un máximo de 250 millones de euros. Para ser uno de los afortunados con los numerosos premios que se sortean, en tu apuesta tienes que acertar mínimo dos números o un número y dos estrellas.

La celebración del sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado tiene lugar cada martes y viernes de la semana a las 21:00 h (horario peninsular).

Reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.