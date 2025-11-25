Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 25 de noviembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025. Comprueba tu número y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 162.000.000 euros.

A la hora de participar en el sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, el primer paso es escoger cinco números de una tabla formada desde el 1 al 50 y dos números estrellas entre el 1 y el 12. El precio de cada apuesta es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

El 50% de la recaudación del sorteo se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones