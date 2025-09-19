Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 53.000.000 euros.

Al hacer una apuesta de combinación ganadora para el Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, tienes que escoger de una tabla del 1 al 50 5 números además de dos del 1 al 12 que conforman este sorteo. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a Euromillones participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

El sorteo del Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes desde las 21:00 h (horario peninsular) y está administrado por Loterías y Apuestas del Estados.

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.