Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy viernes 17 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 17 de octubre de 2025. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. Destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

Para participar en el sorteo tendrás que hacerlo a través de una compra sencilla o múltiple. Con la apuesta sencilla tendrás que escoger 5 números que van entre 1 y 50 y dos soles entre los números 1 y 10. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.