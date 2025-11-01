Estas son las administraciones dónde más ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre no es un día cualquiera. Aun cuando las calles no están puestas, los más aficionados a la lotería hacen cola a las puertas del Teatro Real de Madrid para poder disfrutar de un asiento en el que escuchar el sorteo de la Lotería de Navidad. Las canciones con los cascos en el metro, camino al trabajo, o las noticias matinales mientras se toma el primer café de la mañana se cambian por las voces de unos niños de San Ildefonso que, con tono tembloroso y miradas que dejan ver los nervios internos, se disponen a cantar los números premiados de una lotería en la que muchos esperan reconciliarse con la suerte.

“Todos los años le toca a alguien”, se puede escuchar decir en los bares donde se concentran los parroquianos, con décimo en mano, esperando a que el suyo sea el agraciado con el preciado ‘Gordo’. Y sí, no falta razón. Aunque el azar es el motor que mueve a la Lotería de Navidad, hay administraciones en la que sus loteros han descorchado más botellas de champagne que otras para celebrar con agraciados y gente que se acerca que han vendido alguno de los grandes premios del sorteo.

Las colas son el signo de distinción de Doña Manolita bastante días previos a la celebración del sorteo. Una fila de varios metros es la estampa más característica de esta administración madrileña de la calle del Carmen, muy cercana a la Puerta del Sol, donde se aglutinan no solo oriundos de la capital sino también gentes que han decidido aprovechar su estancia en Madrid para aumentar sus posibilidades de hacerse de un décimo ganador, como si de un peregrinaje se tratara. Las cifras avalan el esfuerzo: Doña Manolita ha vendido en más de 80 ocasiones el Gordo de la Lotería de Navidad.

Nada tiene que envidiar La Bruja de Oro. La mítica administración del pequeño pueblo de Cataluña llamado Sort también atrae a compradores de toda España y del extranjero tras haber repartido el Gordo de Navidad por primera vez en 2003, repetir en 2004 y en 2007 repartir también varias series. Su popularidad se debe no solo a la gran cantidad de premios gordos que ha repartido a lo largo de su historia, sino también por ser pionera en la venta de lotería a través de internet. Fue en 1995 cuando crearon su primera web, que empezó a funcionar en 1996 y a día de hoy está disponible en español, inglés y catalán.

En la lista también se cuela la administración de loterías de Manises. El pueblo, bautizado como el de suerte, hace que gentes llegadas desde diferentes puntos de España vayan a este lugar llamando a la puerta de la suerte de este 22 de diciembre. Las cifras hablan por sí solas: cinco Gordos y 39 grandes premios, tomando datos de 2024, tal y como cuentan en Levante EMV son los que le valen esa fama.

Las ciudades y comunidades donde más veces ha tocado el Gordo



En lo que respecta a las ciudades y comunidades autónomas en las que más ha tocado el Gordo, la capital se lleva la palma siendo más de 80 veces la que han podido celebrar que han caído esos 4 millones de euros a la serie tan codiciados. La lista se completa con Barcelona, en más de 40 ocasiones; y Sevilla, que supera la quincena.

De esta forma, la teoría de que las ciudades y, por ende, las comunidades autónomas donde más se vende Lotería de Navidad es donde más premios se venden se cumple. Pero esta lógica matemática no se cumple en municipios como Manises (Valencia), Roquetas de Mar (Almería) o Ayamonte (Huelva), donde han sido tocados en varias ocasiones con la diosa fortuna de este día tan especial.

Los municipios donde nunca ha tocado el Gordo de Navidad

Por el contrario, Melilla tiene la ‘negra’ en lo que se refiere a la Lotería de Navidad. La ciudad autónoma no ha podido celebrar en ninguna ocasión un Gordo de este sorteo tan especial. Asimismo, capitales de provincia como Tarragona y Ávila tampoco han tenido la suerte de que esos 400.000 euros al décimo estuvieran en la lista de lugares agraciados, si bien algunos de los municipios de su provincia, como Salou y Reus en el caso de Tarragona, sí que han resultado agraciadas en alguna ocasión.

En lo que se refiere a comunidad autónomas, La Rioja, si bien ha podido celebrar un Gordo del sorteo, lo ha hecho en pocas ocasiones, una situación que también se manifiesta en Navarra y Cantabria donde este primer premio se ha mantenido esquivo.

¿Tienes más posibilidades comprando en Doña Manolita o en otras administraciones famosas?

Asimismo, siempre se ha tenido la idea de que comprando en estas administraciones premiadas tienes más posibilidades de ganar la Lotería de Navidad, pero la realidad es que las matemáticas y estadísticas no entienden de diosas fortunas y de varita mágica. En el bombo se introducen 100.000 bolas de números comprendidos entre el 00000 y el 99999 y todos tienen las mismas posibilidades de salir con el primer premio: 1 entre 100.000, lo que representa un 0,001%.

Las mismas posibilidades tienes de que te toquen el segundo y el tercer premio, pero la cosa cambia con los cuartos y los quintos premios: 0,002% de ganar un cuarto premio, al haber dos; y 0,008% de ganar uno de los ocho quintos, agraciados con 6.000 euros al décimo en este último caso.