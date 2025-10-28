ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy martes 28 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy, martes 28 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 28 de octubre de 2025 es el de la serie X. Si has resultado premiado, te llevas 500.000 euros. El Cupón Diario también repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Recuerda que con el Cupón Diario tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Los sorteos de el Cupón Diario se celebran todos los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular). Puedes comprobar si tu número ha sido premiado en esta misma página.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, martes 28 de octubre de 2025 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. Cada apuesta válida con una fecha escogida, va acompañada de un Número de la Suerte que va desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Super Once

La combinación ganadora en el sorteo del Super Once de hoy, martes 28 de octubre de 2025 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.