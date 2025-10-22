ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy miércoles 22 de octubre

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy miércoles 22 de octubre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025 es el de la serie X. El premio del sorteo asciende a 500.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. También se repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Recuerda que con el Cupón Diario tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE se celebra semanalmente de lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular). Cada día, podrás comprobar si tu número se encuentra entre los premiados en El HuffPost.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Cada jueves se celebra el sorteo de Mi día y podrás elegir cualquier fecha importante para que se convierta en la combinación ganadora por 1€.

Las fechas se pueden elegir de un total de 36.525 válidas para convertirse en la combinación ganadora. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€, al acertar el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy miércoles 22 de octubre de 2025 ha dado como ganadora esta combinación: X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.