ONCE: comprobar Sueldazo, Mi Día y Super Once, resultado de hoy domingo 1 de diciembre

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once de hoy domingo 1 de diciembre.

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo, Mi Día y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 1 de diciembre de 2024 ha sido el X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales.

Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024 ha dado como ganador al número X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.