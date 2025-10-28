Resultado Euromillones: comprobar número hoy martes 28 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del Euromillones de hoy, martes 28 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del sorteo que cuenta con un bote de 62.000.000 euros.

Para jugar al Euromillones debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. El bote de Euromillones que te puedes llevar si aciertas cinco dígitos y una estrella es un 3,95% del total, mientras que si solo aciertas los cinco números en juego, el premio que te corresponde es un 0,92% de la cantidad total. La cantidad de ese día se acumula en el próximo bote en caso de que no haya ningún ganador.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

El Euromillones es un sorteo semanal que se celebra los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular) y está administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.