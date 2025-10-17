Resultado Euromillones: comprobar número hoy viernes 17 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de 28.000.000 euros.

Al hacer una apuesta de combinación ganadora para el Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, tienes que escoger de una tabla del 1 al 50 5 números además de dos del 1 al 12 que conforman este sorteo. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a dicho sorteo participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

La celebración del sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado tiene lugar cada martes y viernes de la semana a las 21:00 h (horario peninsular).

Los premios vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.