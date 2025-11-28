Resultado Euromillones: comprobar número hoy viernes 28 de noviembre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo que cuenta con un bote de 178.000.000 euros.

Para jugar al sorteo del Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, tendrás que seleccionar 5 números de una tabla (entre el 1 y el 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números. El precio de cada apuesta es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

La cantidad que se puede ganar en dicha lotería se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones