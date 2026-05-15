TVE y 'La hora de la 1' se quedan sin emisión durante casi 20 minutos: "Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos"

TVE se ha quedado sin señal de emisión durante 20 minutos. El programa que conduce Silvia Intxaurrondo, La hora de la 1, había arrancado a las 08.00 horas y unos minutos después del inicio, perdió la señal por culpa de un corte eléctrico. Un parón que se ha alargado.

Tras varios minutos de trabajo a contrarreloj en la cadena pública, se han ido emitiendo contenidos promocionales y algunas de las campañas de RTVE, hasta que se recuperara la normalidad.

Una normalidad que ha terminado llegando a las 08.27 horas de este viernes. Se ha reanudado la emisión de La hora de la 1 y Silvia Intxaurrondo ha explicado, en directo, el trabajo que se había hecho para solventar el problema.

"Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos, que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión. Pero bueno. Antes que nada, gracias a los compañeros de RTVE que han conseguido que La hora de la 1 recupera la emisión en tiempo récord", ha explicado.

"No pueden imaginar la coordinación a la que hemos asistido en este plató, en los controles realización. En fin, en todos los edificios que implican a Prado del Rey, con todos sus profesionales. Gracias, compañeros, por permitir que volvamos a recuperar la emisión", ha señalado.