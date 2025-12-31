Las noticias que nos hubiera gustado dar en 2025

No pasó, pero ojalá. Es toda una tradición en El HuffPost: en cada fin de año cerramos los ojos y fantaseamos con qué noticias nos hubiera gustado haber podido publicar este año (y cómo las hubiéramos llevado a nuestra portada), aunque, lamentablemente, no sucedieron.

Este es un ejercicio de imaginación de los miembros de la redacción del Huff, mientras no perdemos la esperanza de que estas noticias que no se produjeron sí se hagan realidad en 2026:

Noticia deseada: Después de los preocupantes datos del CIS de octubre de 2025 donde se puede ver que un 19% de jóvenes dice que la dictadura fue “buena” el Gobierno y la oposición en bloque crean una ley educativa para que los chavales aprendan lo que pasó realmente en la dictadura. En un año, el dato ha pasado del 19% al 0,5%.

Noticia real: El barómetro del CIS de octubre señala que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos". El dato es más preocupante entre los adultos ya que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Álvaro Palazón

Noticia deseada: El Gobierno (con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza) y los consejeros de salud de las diferentes Comunidades Autónomas han acordado en su reunión del Consejo Interterritorial establecer un gasto sanitario mínimo anual que garantice la prestación de un servicio de alta calidad para los ciudadanos. Además, todas las regiones se han comprometido a priorizar el sistema sanitario público sobre el privado.

Noticia real: En 2025, muchas CC.AA. han seguido fortaleciendo el sistema sanitario privado en detrimento del público. En paralelo, este año se ha conocido que unas 23 mujeres de las 2317 víctimas de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía han desarrollado finalmente esta enfermedad. En Torrejón de Ardoz (Madrid), la dirección de este hospital (público pero bajo gestión privada) ordenó rechazar pacientes para ganar más, según desveló El País. Javier Escartín

Noticia deseada: El Gobierno español ha detenido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que el avión principal del Gobierno israelí, el Wing of Zion, tuviera que aterrizar de manera forzosa en el aeropuerto de Murcia debido a problemas mecánicos irresolubles. El Ejecutivo hace así efectiva la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional. El primer ministro israelí pasará a disposición del Tribunal de La Haya en las próximas horas, donde tendrá que hacer frente a cargos que incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad.

Noticia real: Existir, existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, pero no solo no está detenido, sino que países como Estados Unidos, principal aliado de Israel, han comenzado una campaña de acoso y derribo contra los fiscales del Tribunal con sede en La Haya. Naciones Unidas (ONU) ha denunciado la coacción y las sanciones impuestas por Donald Trump a la CPI como "ataques contra los principios mismos del derecho internacional". Héctor Juanatey

Noticia deseada: El Gobierno llega a un acuerdo con las comunidades autónomas para regular el precio de la vivienda y los alquileres. “Gobernamos para los españoles, no para el interés económico de unos pocos”, ha dicho el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras finalizar la última Conferencia de Presidentes donde representantes de todas las instituciones han concluido que “es inasumible este encarecimiento de la vida y los hogares”. Además de las nuevas construcciones de obra pública, el acuerdo asume la subida de impuestos a grandes propietarios y fondos buitre, así como marcar un precio fijo en las zonas tensionadas. Madrid, Barcelona, Málaga... Son algunas ciudades que empezarán a notar los efectos en los próximos meses. “Blindamos así un derecho que jamás debió convertirse en negocio”, ha concluido Sánchez.

Noticia real: Honestamente, creo que no hace falta decir nada, ¿no? Diego Alonso Peña

Noticia deseada: Los modelos de las principales empresas impulsoras de la IA han reunido sus esfuerzos, analizando miles de millones de parámetros y han dado con la solución que pone fin al cáncer. Desde ahora, se impulsará una terapia no invasiva y de fácil suministro para poner fin para siempre a todas las células cancerígenas.

Noticia real: Lo cierto es que la noticia real no es para nada mala, pero, puestos a soñar, ojalá estos modelos inteligentes den con una cura real y efectiva contra todos los tipos de cáncer. En este caso, la verdadera noticia se conoció el pasado 15 de octubre, y tiene que ver con el modelo Gemma de Google. Compuesto por 27.000 millones de parámetros para hacer análisis de células individuales, que abre una nueva vía potencial de terapia contra el cáncer. Sigue quedando mucho camino por recorrer, pero ese objetivo, con los avances de la IA, se puede acortar en tiempo y forma. Sergio Coto Fernández

Noticia deseada: 2025 cierra como el año del vuelco electoral en Europa: rompiendo la tendencia creciente de ascenso de la ultraderecha, las fuerzas extremistas pierden todas las elecciones en el viejo continente, no logran representación en los parlamentos y senados ni tienen opciones de ser llave de gobernabilidad, de sur a norte. El giro se apuntala en dos factores: el compromiso del voto joven con la democracia y el alejamiento de planteamientos ultranacionalistas, populistas y racistas, y el retorno de las clases trabajadoras a una idea de bienestar justo.

Noticia real: La derecha extrema gana enteros en toda Europa, los cordones sanitarios han estallado por los aires y la derecha tradicional inclina su agenda y sus programas para contentar al radicalismo creciente. 2026 se espera un año duro, con elecciones en Hungría (donde puede vencer de nuevo Viktor Orbán) y en varias regiones alemanas, (donde AfD puede aspirar a la mayoría absoluta). En Francia, se temen elecciones presidenciales anticipadas, para las que Marine Le Pen es favorita. En la propia España, Vox asciende en las encuestas azuzando el discurso infundado del miedo al otro. Carmen Rengel

Noticia deseada: Israel respeta el acuerdo de paz y el alto el fuego. Tras sellar el pasado 10 de octubre un acuerdo de alto el fuego y después de dos años de conflicto, el líder israelí, Benjamín Netanyahu, ha cumplido todos los puntos pactados del plan de paz, dejando en estos meses una cifra total de 0 víctimas en Gaza y Cisjordania. No solo eso. También ha vuelto a restablecer la entrada de ayuda humanitaria, así como contribuido a la reconstrucción de las zonas destruidas. El siguiente paso anunciado será el arresto de Netanyahu, quien se entregará voluntariamente, por la Corte Penal Internacional.

Noticia real: A pesar de que Israel se comprometió a respetar el alto el fuego, lo cierto es que sus ataques continúan y los palestinos (así como las personas de Cisjordania) siguen siendo asesinados. Se estima que al menos 350 personas han perdido la vida desde el sello del acuerdo. Además, solo entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, Israel ha bloqueado la entrada en Gaza de casi 6.500 toneladas, según recoge Amnistía Internacional, que explica que a pesar del plan de paz de Trump, el genocidio en Gaza continúa. Andrea Cadenas de Llano

Noticia deseada: Rosalía anuncia una gira por toda España con un total de 18 fechas para presentar su disco Lux. La catalana ha querido aprovechar las fechas próximas a la Semana Santa y la propia semana de pasión para acercar su gira a todas las comunidades autónomas con paradas en ciudades como Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, A Coruña, Salamanca, Zaragoza, Murcia e incluso tendrá paradas en ambos archipiélagos canario y balear, tal y como hizo en Motomami. Además, se ha plantado ante Ticketmaster y Live Nation por los precios dinámicos y ha establecido precios limitados y asequibles para todo el público.

Noticia real: Como parte de su Lux Tour Rosalía solo ha incluido ocho fechas en España: cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. Menos de las que ha incluido en Estados Unidos, donde tendrá nada menos que 10 citas, dejando patente su vocación de artista internacional por encima de nuestro país. Esto ha despertado numerosas críticas por parte de los fans españoles que no van a poder ver la puesta en escena de este disco en directo ya que además las entradas se agotaron en apenas dos horas para las ocho fechas, cuyos precios dinámicos estuvieron marcados por la alta demanda y oscilaban entre los desde unos 45 euros de las entradas básicas en un sector de grada hasta más de 495 euros por los paquetes VIP. Marina Prats

Noticia deseada: Termina la guerra en Ucrania con una paz y justa y duradera. Se firma un acuerdo verificado internacionalmente por el que Rusia se retira a las fronteras anteriores a 2014, lo que incluye la salida de Crimea. Rusia paga el coste económico de la guerra, añadiendo indemnizaciones para los heridos y fallecidos ucranianos. Putin, su gobierno y otros responsables son juzgados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Además, la Federación Rusa se compromete a no volver a invadir ningún otro país.

Noticia real: La guerra de Rusia contra Ucrania se acerca a su cuarto aniversario sin un final previsto que beneficie al país invadido. El plan de paz propuesto por Trump beneficia más al agresor que al agredido. Además, el presidente de Estados Unidos presiona a Ucrania para que acepte, lo que supone la pérdida de territorio y no ofrece un verdadero compromiso de seguridad. Guillermo Álvarez

Noticia deseada: Pablo Ibar, libre más de 31 años después. El juzgado de Broward County ha declarado inocente al preso español, que lleva condenado por un triple asesinato desde 1994. Un informante provocó un vuelco del caso y, tras meses de un nuevo proceso judicial, los jueces han dirimido que Ibar no fue el autor de esos asesinatos y que queda en libertad, tras haber sido condenado en 2019 a cadena perpetua.

Noticia real: El pasado 23 de junio la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo comunicó que la defensa de Pablo Ibar había presentado en los juzgados de Broward County una declaración jurada de un testigo en la que se le exculpaba de ser el autor del triple asesinato cometido en la ciudad de Mirarmar (Florida) en 1994. Se solicita una nueva repetición del juicio, aunque de momento no ha habido un veredicto por parte de la corte estadounidense. Alfredo Pascual

Noticia deseada: Marruecos reconoce la autodeterminación del Sáhara Occidental.

El rey marroquí, Mohammed VI, y el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entablan las negociaciones para el proceso de independencia, así como futuros tratados comerciales y de cooperación entre ambas naciones magrebíes.

Histórico. En un inédito y sorprendente giro radical de las últimas décadas del conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental, Marruecos y el Frente Polisario Saharaui han logrado alcanzar un acuerdo que supondrá la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Tras años de negociaciones secretas auspiciadas por España y Argelia, ha salido a la luz un intenso trabajo diplomático materializado en un acuerdo marco dividido en dos pilares. Por un lado, las iniciativas necesarias para avanzar legal y jurídicamente a la constitución del Estado saharaui, por otro, una serie de acuerdos comerciales y de cooperación que promoverán empresas mixtas conjuntas. El pacto también incluye un punto para la normalización de relaciones entre Rabat y Argel.

Noticia real: El mundo continúa dando la espalda al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en una bola de nieve internacional que no deja de hacerse más grande en forma de apoyo a la postura marroquí. Primero fue el Gobierno de España el que asumió que la solución más viable, según Rabat, para la resolución del conflicto es una autonomía saharaui dentro de Marruecos y, por tanto, bajo soberanía marroquí. Luego fue otro actor clave en la región, Francia. Finalmente, la mismísima Organización de Naciones Unidas (ONU) fue la que asumió el plan marroquí. A pesar de que este organismo, y a través de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), siempre había defendido la dirección contraria. Antón Parada

Noticia deseada: Milagro por Navidad: David Gilmour y Roger Waters hacen las paces y Pink Floyd regresa con una gira mundial a precios asequibles.

Lo imposible se ha hecho realidad. David Gilmour y Roger Waters, algo así como el agua y el aceite, han arreglado sus infinitas desavenencias y han acordado la vuelta de Pink Floyd a los escenarios en una gira mundial con tres paradas en España. Será, además, con su histórico compañero Nick Mason a la batería y la promesa de un nuevo disco con temas inéditos. Pero el regreso trae novedades aún más llamativas, porque las entradas oscilarán entre los 30 y los 100 euros para “poder llegar a todos nuestros fans, sin importar su poder adquisitivo”, han explicado Gilmour y Waters. Todos tenemos High hopes.

Noticia real: Dicen que hay un 0,00001% de probabilidades de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad. Con todo, le calculo que es el doble de las opciones de que pase el titular de más arriba. Porque si improbable es que Roger Waters y David Gilmour hagan las paces, aún más lo es que los conciertos vuelvan a tener un precio medianamente lógico... y que conseguir una entrada no te suponga pedir un día libre en el trabajo para adentrarte en el mundo de las colas virtuales. En fin, ya lo decían los propios Pink Floyd... Money, it's a crime. Miguel Fernández Molina

Noticia deseada: Beyoncé lanza el tercer acto de la trilogía que empezó con Renaissance en 2025 y confirma que es un disco rock. Los rumores de los últimos años eran ciertos y después de tocar el house y el country la artista prepara un tour con paradas en Madrid y Barcelona para presentar este último trabajo. Además, Beyoncé ha confirmado que todos los visuales de la trilogía se lanzarán a la vez a través de una película que se estrenará en salas. La artista no publicaba un videoclip desde 2020.

Noticia real: Tras terminar el Cowboy Carter Tour en julio, Beyoncé se ha tomado un merecido descanso y sus fans no han sabido nada más de los planes de la estrella que, como siempre son una incógnita. Desde hace años se rumorea que el último acto de la trilogía que arrancó en 2022 es un disco rock en homenaje a iconos como Betty Davis y dos de las grandes inspiraciones de la texana, Prince y Tina Turner. Para saber si es verdad habrá que esperar a 2026, igual que para salir de dudas con los visuales ya que Beyoncé no ha publicado ni un solo videoclip con sus dos últimos discos. Su productora aseguró en julio de 2022 que “están planificados para una fecha más tardía”, por lo que muchos seguidores especulan con que se lanzarán a la vez conectando las tres eras entre sí en un evento cinematográfico. Uxía Prieto

Noticia deseada: La izquierda anuncia una candidatura unitaria de cara a las próximas elecciones. El auge de la derecha y la ultraderecha motiva que los partidos progresistas a la izquierda del PSOE muevan ficha, dejando atrás viejas rencillas y las luchas de ego, apostando por una candidatura fuerte y unida para formar un nuevo gobierno progresista frente al retroceso democrático que plantea la oposición. El candidato y cara principal del partido lo decidirán de forma interna.

Noticia real: La división de los partidos de izquierda aumenta tras los casos de corrupción del PSOE y las acusaciones por abusos sexuales. La reunión reciente entre Sumar y PSOE vuelve a dar síntomas de la debilidad del Gobierno, incapaz de llegar a acuerdos clave para la legislatura en materia social. Igualmente, las diferencias entre el partido de Yolanda Díaz, Podemos, y otras formaciones de izquierdas complican la candidatura unitaria de las izquierdas. Daniel Pueblas

Noticia deseada: Qué fan de La Oreja de Van Gogh no ha fantaseado este año con que sus dos vocalistas emprendieran una gira juntas para poder disfrutar de sus voces y sus éxitos y demostrar que ‘sólo juntas tiene sentido’.

Noticia real: El 15 de octubre, un año y un día después del comunicado sobre la salida de Leire Martínez del grupo, La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y las fechas de su tour. Rumores, bandos, la voluntad de algunos de alentar la rivalidad o las comparaciones han marcado y empañado todo este tiempo. En 2026, Leire Martínez también estará de gira en solitario. Elena Santos