Olivia Rodrigo crea su propio festival con un cartel íntegramente femenino: "Está lleno de mis ídolas y amigas"

A pesar de que existe una amplia variedad de mujeres artistas de gran éxito (Rosalía, Shakira, Olivia Rodrigo, Madonna...), su presencia en los festivales musicales, por lo menos en los españoles, sigue siendo bastante baja, situándose en torno al 22%, según cifras recogidas por el proyecto Cartografía de la Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música).

De ahí nace la idea de Olivia Rodrigo, quien con tan solo 23 años ha decidido pasar a la acción y crear un festival con un cartel formado exclusivamente por mujeres: el Daisy Chain Fields, el cual reunirá a algunas de las artistas más destacadas del momento y cuyos beneficios se destinarán a organizaciones que se encargan de velar por los derechos de las niñas y mujeres.

"Está lleno de mis ídolas y amigas", ha destacado Rodrigo —quien acaba de lanzar su tercer álbum— tras presentar su proyecto, el cual —según ha explicado— era algo que llevaba años esperando. "Llevo años soñando con este festival y ¡estoy eufórica de que por fin se haga realidad! (...) Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y espero que este festival lo sea", ha agregado la joven.

El festival se celebrará el próximo 29 de agosto en el Great Park de Irvine (California) y nace con el objetivo de dar visibilidad al talento femenino y a las mujeres, protagonistas absolutas de este evento. Algunas de las figuras que compondrán el cartel son Steve Nicks, Chappell Roan, Mitski, Bikini Kill o Doechii.

En total, habrá hasta catorce actuaciones y el recinto contará con instalaciones artísticas y espacios creativos donde poder comprar productos artesanales de empresas y creadoras dirigidas por mujeres. La venta de entradas ya se encuentra disponible y hay diferentes opciones con precios que van desde los 225 euros hasta cerca de 1.106 euros.