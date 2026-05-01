El teatro que no te puedes perder en mayo

Mayo viene tan a tope que no te va a quedar hueco en la agenda. Así que habrá que tomar raciones dobles de teatro para no perderse nada, pero con una excepción. La excepción es el libro que se recomienda este mes. Así que, marchando una de raciones dobles.

Ración doble de cabezas de cartel: María Galiana y José Sacristán

María Galiana, la entrañable abuela de Cuéntame, llega al Gran Teatro Pavón con Yo solo quiero irme a Francia. Una historia protagonizada por mujeres en conflicto consigo mismas y su entorno perteneciente a una familia que esconde algunos secretos. Obra que permitirá conocer a la joven Elizabet Larena como dramaturga y directora de escena, que promete humor en su propuesta.

José Sacristán se dirige a sí mismo en El hijo de la cómica en el Teatro Bellas Artes. Monólogo en el que dramatiza El tiempo amarillo, autobiografía del también actor Fernando Fernán Gómez, al que interpreta sobre el escenario. La expectación es máxima por lo que es importante saber que, aunque va a estar dos meses, ya empiezan a escasear entradas para algunos días.

Yo lo que quiero es irme a Francia el 29 de abril al 24 de mayo en el Gran Teatro Pavón

El hijo de la cómica del 29 de abril al 28 de junio en el Teatro Bellas Artes

Ración doble de festivales de teatro: Chilescénicas y Festival Visible

Uno es el nuevo Festival Chilescénicas, trata de acercar la nueva escena chilena a los madrileños. En concreto a los y las artistas de ese país que viven y trabajan en Europa. Sus obras se podrán ver en dos clásicos del off madrileño: El Umbral de Primavera y Nave 73, que fieles a su formas de trabajar siempre están dando la oportunidad al público de conocer a nuevos artistas y tener nuevas experiencias. Para lo que ofrecerán una propuesta nueva cada semana.

El otro es el clásico Festival Visibles que promueve la Sala Tarambana, que acoge la mayor parte de la programación de este festival, pero que se desparrama por toda la Comunidad de Madrid. Un festival inclusivo que da visibilidad teatral a los artistas y temas de diversidad funcional. En la que se encuentra desde obras de teatro al uso hasta danza pasando por circo y compañías de toda España. Este año destaca la presencia de Marc Buxaderas una persona con parálisis cerebral que decidió hacer realidad sus sueños escénicos y que se ha convertido en un monologuista que trata que el público entienda mejor lo que le pasa a él a través de la risa.

Chilescénicas, del 7 al 30 de mayo en El umbral de Primavera y en Nave 73.

Festival Visibles, del 21 al 31 de mayo en varios teatros.

Ración doble de Centro Dramático Nacional: Lucía Miranda y Carolina África

Si no fuera porque Lucía Miranda estrena Las últimas en la sala grande del Teatro Valle Inclán y Carolina África Una buena vida lo hace en la sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, podría hacerse un programa doble en el Centro Dramático Nacional (CDN) para ver sus nuevas propuestas una detrás de otra.

La primera, Lucía Miranda, fiel al verbatim, propone adentrarse en la vida de las últimas historias de Filipinas, de ahí su título. Una obra que pretende analizar qué queda todavía de la colonización de estas islas por España. Un trabajo sobre la colonización que comenzó justo cuando a su madre la informaron de que estaba siendo colonizada por un cáncer.

La segunda, Carolina África, fiel a lo cotidiano y a las referencias del teatro popular, recurre a su vida y a la famosa Filomena Marturano de Eduardo de Filippo, para contar como la tormenta Filomena le cambió la perspectiva vital. Y lo hace en compañía de Jorge Kent en escena.

Las últimas del 12 de mayo al 21 de junio en el Teatro Valle Inclán.

Una buena vida del 13 de mayo al 21 de junio en el Teatro María Guerrero

Ración doble de mujeres y comedias de Lope de Vega: 'La vengadora de las mujeres' y 'La dama boba'

Esto ocurre porque, por un lado, se estrena La vengadora de las mujeres en el Teatro de la Comedia. Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y del extremeño Teatro del Temple que contará con Silvia de Pé, para defender a capa y espada los derechos de las mujeres y su soltería, y José Vicente Moirón para bajar esas barreras y enamorarla.

Por otro, llega a los Teatros del Canal, La dama boba. Comedia de enredo mucho más conocida sobre una mujer que de boba tiene poco, con Carolina Rubio y Joaquín Notario, entre otros dirigidos entre otros por el siempre eficaz Josep María Mestres. Las fotos que se han distribuido del montaje, desde luego tienen el aire de comedia desopilante.

La vengadora de las mujeres del 15 al 31 de mayo en el Teatro de la Comedia .

La dama boba del 28 de mayo al 14 de junio en los Teatros del Canal.

Ración doble de estrenos absolutos de danza: La Compañía Nacional de Danza y Alberto Velasco

La Compañía Nacional de Danza (CND) estrena Struere en el Centro de Danza Matadero (CDM). Un díptico formado por Masa de Luz Arcas y TABLERO de Mattia Russo y Antonio de Rosa – Kor'sia. A los aficionados no hay que decirles más para que se les haga la boca agua. Y al resto que ambas piezas investigan la relación del cuerpo con el espacio y viceversa y que la compañía tiene un elenco como para que esa exploración se lleve a cabo con éxito.

Al otro lado de Madrid, en los Teatros del Canal, Alberto Velasco también estrena. Se trata de SACRESIZE, una coreografía con la que pretende resignificar los cuerpos gordos, como los describen en la información a la que se tiene acceso, tanto para el ballet clásico como la danza contemporánea y glorificarlos. Porque como dice este artista todos tenemos cuerpos hermosos que celebrar y con los que podemos bailar. Quien haya seguido la trayectoria de este artista sabrá que él sabe cómo hacerlo.

Struere del 24 al 31 de mayo en el Centro Danza Matadero.

SACRESIZE del 28 de mayo al 7 de junio en los Teatros del Canal.

'Cancionero popular', la música de Lorca

"Nunca podré decir tanto con la poesía como lo que hubiera podido decir con la música"

La frase anterior pertenece a Federico García Lorca y se recoge en el libro Cancionero popular. Un libro bellamente editado, de esos que gusta tener, con la reproducción de las armonizaciones que hizo el propio Lorca de canciones populares que La Argentinita cantara con él acompañándole al piano. Y las partituras y las letras para quien quiera cantarlas en casa o para sus amigos. Junto a estas canciones, el libro incluye las que el propio Lorca escribió para sus obras de teatro. Sorprende la cantidad que hizo para Bodas de sangre.

Lo que queda claro, gracias al ensayo de Samuel Diz con el que comienza esta obra, es que ni la poesía ni el teatro de este autor serían lo mismo sin su afición a la música y sus conocimientos musicales.

En el mismo libro, el reconocido compositor Mauricio Sotelo, que convirtió El Público en ópera y con quien ha estudiado Rosalía, se atreve a decir que Lorca es un poeta-músico que con sus poemas es capaz de poner […] luz musical a nuestra existencia. La editorial Ya lo dijo Casimiro Parker da la oportunidad a los lectores de comprobarlo. Con este libro, con todas las obras de Lorca que está publicando y con la sección de recomendaciones discográficas del libro que incluyen a cantantes como Morente, Miguel Poveda, Carmen Linares o Ana Belén.

Libro publicado por Ya lo dijo Casimiro Parker.