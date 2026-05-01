¿Quién dijo guerra? EEUU dice que ya ha acabado la operación en Irán y por eso no requiere aval del Congreso

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Chelsea y el PSG en el Estadio MetLife, el 13 de julio de 2025 en East Rutherford, Nueva Jersey.

Un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que comenzó a principios de abril, ha dado por terminadas las hostilidades entre ambos países a efectos de la próxima fecha límite para la resolución de poderes de guerra del Congreso, según declaró esta madrugada un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

El republicano tenía hasta este viernes para poner fin a la operación en Irán o justificar ante el Congreso su prórroga, pero lo más probable era que la fecha pasara sin que ello alterara el curso del conflicto. Y así es.

"A efectos de la resolución de poderes de guerra, las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado", afirmó el funcionario, explicando la postura de la Administración, cita Reuters.

No se ha producido ningún intercambio de disparos entre las fuerzas armadas estadounidenses e Irán desde que comenzó un frágil alto el fuego hace más de tres semanas, añadió el funcionario, a modo de justificación.

Anteriormente, analistas y asesores del Congreso habían indicado que esperaban que Trump notificara al Congreso su intención de prorrogar el alto el fuego por 30 días o que lo ignorara, argumentando la Administración que el alto el fuego marcaba el fin del conflicto.

Todas las razones por las que los ataques de EEUU e Israel a Irán son ilegales Trump afirma que pretendía "eliminar amenazas inminentes" de la República Islámica y Netanyahu, que actúa en "legítima defensa", pero ni hay pruebas de ello ni se han seguido los pasos regulados por el derecho internacional y el federal.

El contexto legal

La ley de 1973 permite al presidente 60 días para emprender acciones militares antes de ponerles fin, solicitando autorización al Congreso o una prórroga de 30 días por motivos de "necesidad militar ineludible" para la seguridad de las fuerzas armadas.

La guerra con Irán comenzó con ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. Trump notificó formalmente al Congreso sobre el conflicto 48 horas después, lo que activó un plazo de 60 días hasta el 1 de mayo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el jueves ante el Senado que entendía que el plazo de 60 días se había suspendido durante la tregua. Los demócratas de la oposición lo refutaron, afirmando que no existía tal disposición legal.

La Constitución de Estados Unidos establece que solo el Congreso, no el presidente, puede declarar la guerra, pero esta limitación no se aplica a las operaciones que la administración considera a corto plazo o destinadas a contrarrestar una amenaza inmediata.

El Partido Republicano de Trump cuenta con una estrecha mayoría en ambas cámaras del Congreso. Desde el inicio de la guerra, los demócratas han intentado aprobar resoluciones para obligar a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses u obtener la autorización del Congreso. Los republicanos las han rechazado.

Irán respondió a los ataques del 28 de febrero perpetrados por Estados Unidos e Israel con sus propios ataques contra Israel y los estados del Golfo que albergan bases estadounidenses. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques israelíes en el Líbano han causado miles de muertos y millones de desplazados.