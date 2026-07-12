Pausa de hidratación y de cualquier otra cosa

En su permanente y desinteresado desvelo por atender a la salud y el bienestar de los jugadores del Mundial, —y dado el indiscutible éxito que ha tenido la inclusión de la Pausa de Hidratación en la actual edición de 2026— la FIFA ha elaborado un informe en donde se proponen nuevas pausas relativas a otras necesidades de los deportistas, que podrían empezar a aplicarse en el próximo Campeonato Mundial, a celebrar dentro de cuatro años en los países de España, Portugal y Marruecos. El HuffPost ha tenido acceso en exclusiva a este documento y les ofrece en primicia las nuevas pausas que remodelarán el fútbol internacional a partir de 2030:

- Pausa de nutrición: el deporte de élite exige cuidar especialmente el nivel de glucosa, que debe mantenerse estable a lo largo de los partidos, si no queremos que los jugadores sufran picos de cortisol e insulina que afecten a su salud a largo plazo. Por ello, cada quince minutos se interrumpirá el juego durante tres, a fin de que los deportistas puedan consumir hidratos de carbono. Las cadenas de televisión podrán cubrir dichos minutos con anuncios publicitarios.

- Pausa de protección solar: los tres países sede del Mundial 2030 reciben una gran cantidad de radiación solar, y la mayoría de las cremas protectoras reducen su eficacia con el paso de los minutos. Por ello, en el minuto 30 y 75 se interrumpirá el juego durante cinco minutos para que los jugadores puedan renovar su skincare, evitando así las quemaduras solares. Las cadenas de televisión podrán cubrir dichos minutos con anuncios publicitarios.

- Pausa de salud mental: porque el bienestar psíquico es tan importante como el físico, en el minuto 15 y 60 del partido se realizará una breve pausa de 5 minutos en la que el psicoterapeuta de cada futbolista le preguntará qué tal se está sintiendo, facilitando la libre expresión emocional y empatizando muy intensamente con lo que el deportista manifieste. Las cadenas de televisión podrán cubrir dichos minutos con anuncios publicitarios.

- Pausa de redes sociales: el fútbol sólo tendrá futuro si se adecúa a los tiempos actuales, en los que la conectividad online desempeña un papel protagonista en todos los ámbitos de la vida. Por eso, cada veinte minutos se hará una pausa en la que los jugadores grabarán sus stories y sus tiktoks, y los subirán a las redes para deleite de sus followers. Las cadenas de televisión podrán cubrir dichos minutos con anuncios publicitarios.

- Pausa de siesta: la FIFA ha decidido incluir a partir de ahora una pausa que celebre la idiosincrasia cultural del país anfitrión. Tras descartar la pausa de cafelito y la pausa de vermú, finalmente en los partidos del próximo Mundial que se celebren en nuestro país se incluirá una pausa de siesta a continuación de cada pausa de nutrición. Las cadenas de televisión podrán cubrir dichos minutos con anuncios publicitarios.

En total, se calcula que estas cinco pausas nuevas incrementarán unos dieciocho minutos cada mitad, que deberán añadirse al final de cada tiempo reglamentario. Si esta prolongación alcanzase los veinte minutos habría de interrumpirse para celebrar de nuevo las cinco pausas, añadiéndose su duración al final, y así ad infinitum. “Esto es sólo el comienzo de una renovación total del fútbol”, ha declarado Infantino a su salida de una reunión con Donald Trump, “nuestro objetivo es que en un futuro cercano un partido de fútbol conste de dos periodos de 45 minutos de publicidad, entre los que se insertará una pausa de fútbol de 15 minutos”.