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Laura, enfermera española en Noruega, vuelve a casa y dicta sentencia: "Viaje tras viaje a casa, los productos son más caros"
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Laura, enfermera española en Noruega, vuelve a casa y dicta sentencia: "Viaje tras viaje a casa, los productos son más caros"

Esta profesional resalta el aumento que aprecia, año tras año, en el coste de la compra básica y que algunos alimentos valen el doble que hace cuatro años.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una persona comprando pan.
Una persona comprando pan.Getty Images

Laura vive en Noruega, pero cada vez que viaja a España, lo que más le impresiona es el incremento de los precios con el que se encuentra. Así lo asegura esta tiktoker que se fue a vivir a Noruega y cuenta a menudo en su canal curiosidades y diferencias culturales que aprecia, en su día a día, tanto de la vida en este país nórdico como de la de España. Ahora se encuentra de vacaciones en España y relata: "Hemos ido a comprar dos barritas de pan y una torta de manteca, y nos ha costado 2,80 euros. Si lo comparo con el último verano, las cosas son cada vez más caras en España, sobre todo los productos básicos". A esto añade Laura que ella lo paga "encantada", sobre todo porque echa de menos en Noruega el pancito de aquí", tal y como ha contado en su canal de TikTok (@lauraenelvalhalla).

Laura aclara, además, que no menciona esto "por criticar" la situación de España sino porque tiene que dar la razón a todas las personas que le dicen que "los precios suben, pero los sueldos no": "En Noruega la vida será más cara, pero por lo menos tu sueldo te da para vivir. Aquí lo sueldos son iguales y cada día, viaje tras viaje, veo que los productos son más caros". Es verdad, añade, que la torta de manteca no es un producto básico, pero sí es "una necesidad básica" para su hijo pareja Rubén. 

Otra cuestión sobre la que llama la atención esta profesional es que, "hace cuatro años, un helado valía 2,70 euros y ahora se ha duplicado el precio y cantidad es exactamente la misma o diría que incluso menos", afirma esta enfermera. "Lo pagamos con gusto porque estamos de vacaciones y, para tres semanas que vengo, sí lo pago, pero porque no es todos los días. Pero luego llegas a casa, lo comentas con tu familia y éste es el tema de conversación: que aquí cada la vida está más cara", denuncia Laura.

"A mí personalmente me sigue pareciendo un precio asequible, porque mi economía diaria y mi gasto es más elevado en Noruega. Pero aún así, es difícil no reflexionar sobre cómo los precios se equiparan a otros países, los negocios no tienen más opción que subir precios para poder cubrir gastos, y al final no sale rentable ni para el que tiene que vender más caro ni para el que tiene que ir a comprar la compra básica", concluye esta profesional.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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