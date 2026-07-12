Laura, enfermera española en Noruega, vuelve a casa y dicta sentencia: "Viaje tras viaje a casa, los productos son más caros"

Laura vive en Noruega, pero cada vez que viaja a España, lo que más le impresiona es el incremento de los precios con el que se encuentra. Así lo asegura esta tiktoker que se fue a vivir a Noruega y cuenta a menudo en su canal curiosidades y diferencias culturales que aprecia, en su día a día, tanto de la vida en este país nórdico como de la de España. Ahora se encuentra de vacaciones en España y relata: "Hemos ido a comprar dos barritas de pan y una torta de manteca, y nos ha costado 2,80 euros. Si lo comparo con el último verano, las cosas son cada vez más caras en España, sobre todo los productos básicos". A esto añade Laura que ella lo paga "encantada", sobre todo porque echa de menos en Noruega el pancito de aquí", tal y como ha contado en su canal de TikTok (@lauraenelvalhalla).

Laura aclara, además, que no menciona esto "por criticar" la situación de España sino porque tiene que dar la razón a todas las personas que le dicen que "los precios suben, pero los sueldos no": "En Noruega la vida será más cara, pero por lo menos tu sueldo te da para vivir. Aquí lo sueldos son iguales y cada día, viaje tras viaje, veo que los productos son más caros". Es verdad, añade, que la torta de manteca no es un producto básico, pero sí es "una necesidad básica" para su hijo pareja Rubén.

Otra cuestión sobre la que llama la atención esta profesional es que, "hace cuatro años, un helado valía 2,70 euros y ahora se ha duplicado el precio y cantidad es exactamente la misma o diría que incluso menos", afirma esta enfermera. "Lo pagamos con gusto porque estamos de vacaciones y, para tres semanas que vengo, sí lo pago, pero porque no es todos los días. Pero luego llegas a casa, lo comentas con tu familia y éste es el tema de conversación: que aquí cada la vida está más cara", denuncia Laura.

"A mí personalmente me sigue pareciendo un precio asequible, porque mi economía diaria y mi gasto es más elevado en Noruega. Pero aún así, es difícil no reflexionar sobre cómo los precios se equiparan a otros países, los negocios no tienen más opción que subir precios para poder cubrir gastos, y al final no sale rentable ni para el que tiene que vender más caro ni para el que tiene que ir a comprar la compra básica", concluye esta profesional.