Una brasileña cuenta que España le dejó prendida: "No todo es estar ocupado y ser productivo"

La tiktoker brasileña @Milocafr estudió en España el año pasado y quedó realmente "encantada con la cultura española", por lo que ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok contando qué aspectos de aquella etapa fueron los que más le gustaron.

"Hay algunas cosas de la cultura española que de verdad me encantan y solo tienen sentido en España", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

Lo primero que ha mencionado —como muchos extranjeros que han visitado España ya han comentado tantas veces en redes sociales— es la hora de la comida. "¿Cómo es posible que los españoles coman a las dos o tres de la tarde? Yo a las 12 o a las 13 ya estoy muerta de hambre, no comprendo cómo lo hacen", ha expresado.

Para cenar, más de lo mismo: "A las nueve o diez de la noche, cuando vivía en España me acostumbré a esos horarios". Algo que añora desde que dejó el país es la siesta: "Si vienes a Brasil y le dices a tu jefe que te vas a casa por la tarde para descansar y dormir un poquito, se van a reír en tu cara".

"Los bares llenos todos los días"

"A mí me encanta. Creo que es parte de que aquí no todo es estar ocupado y ser productivo, también es disfrutar la vida y descansar y eso e encanta", ha defendido la joven brasileña. Algo que también le ha sorprendido es que la mayoría de bares o locales de hostelería suelen estar llenos "todos los días".

"No estoy hablando de playas, islas o de ciudades turísticas, no. Todas las ciudades a las que yo fui, como Salamanca, tenían los bares llenos todos los días de la semana. No solo jóvenes, gente de todo tipo. Tienen esa idea de ir a trabajar o a estudiar y luego a tomar algo a un bar", ha añadido.