La prensa británica avisa de lo que puede pasar con la playa más protegida de Mallorca: "Otro Magaluf"

Los mallorquines han vuelto a salir a la calle para protestar contra el turismo masivo en la isla. Aproximadamente 10.000 personas se reunieron en la playa de S'Arenal de sa Ràpita y formaron una cadena humana para mostrar su disconformidad con las políticas turísticas del gobierno balear.

Las organizaciones ecologistas GOB y Terraferida y la plataforma 'Menos turismo, más vida' impulsaron una movilización cuyo objetivo principal era manifestarse a favor de la conservación de Es Trenc, la playa más protegida de Mallorca.

La multitudinaria manifestación, cuyo lema fue 'Ni Antes, Ni Ahora, Ni Nunca! Es Trenc No Se Toca', ha llamado la atención en la prensa británica. En el Daily Mail han publicado un artículo en el que han subrayado que las miles de personas presentes en la protesta han mostrado públicamente su preocupación por la posibilidad de que Es Trenc pueda convertirse en "otro Magaluf".

Tal y como informa EFE, el pasado viernes, la plataforma 'Menos turismo, más vida' exigió a las administraciones con competencias en turismo que aplicaran de forma urgente medidas contra la masificación en Mallorca, como fijar un tope numérico "innegociable" de vehículos que entran a la isla y reducir la llegada de vuelos.

En ese sentido, la entidad ha elaborado un decálogo de exigencias concretas y de aplicación inmediata para las administraciones estatal, autonómica, insular y local para reducir el impacto turístico en Mallorca. El portavoz de la plataforma cívica, Pere Joan Femenia, subrayó en una rueda de prensa ante la sede del Govern balear que "ya hace años que la ciudadanía sale a las calles para decir que Mallorca está al límite", algo que se repetirá el 26 de julio, fecha para la que está convocada una nueva manifestación de protesta en Palma.

"El diagnóstico y el clamor están claros, necesitamos menos turismo para tener una vida mejor, pero hasta ahora las instituciones solo nos han recibido con declaraciones de intenciones, anuncios vacíos y leyes llenas de trampas para proteger los privilegios de unos pocos", expresó Pere Joan Femenia.