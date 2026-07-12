Fernando es el único habitante de un pueblo de Soria y vive con 700 euros al mes: "Para estar triste en la ciudad, prefiero estar feliz aquí"

El intenso éxodo rural y la industrialización a partir de la década de los 60 hizo que muchos pueblos se quedarán prácticamente deshabitados, dando lugar a lo que a día de hoy se conoce como la España Vaciada.

Un gran ejemplo de esa clase de territorios es un pueblo de Soria llamado Benamira. Pese a que llegó a superar los 200 habitantes, ahora tiene un único vecino. Se llama Fernando y aunque en principio llegó para un periodo de tan solo cuatro meses, lleva ya 17 años viviendo en la localidad.

El hombre ha contado cómo es vivir durante la mayor parte del año (en verano sí que Benamira recupera una población cercana a las 200 personas) con un pueblo para él solo. Lo ha hecho en un reportaje en el canal de YouTube del creador de contenido Diego Revuelta.

Fernando trabaja de lunes a viernes en conservación de carreteras y vive con unos gastos de poco más de 700 euros al mes. Teniendo en cuenta que percibe unos 1.500 euros mensuales, podría permitirse ahorrar cada mes casi la mitad de su sueldo. "Llevo una vida como una persona de Madrid, con la diferencia de que yo tardo 15 minutos en ir a trabajar y volver, y en Madrid hay gente que tarda dos horas", ha destacado.

El único habitante de Benamira tiene claro que quiere continuar viviendo en su pueblo, sin importar si en el futuro llegan nuevos vecinos o no. "Me veo como padre con hijos aquí. Si ahora mismo me dan un piso en Madrid, lo alquilaría y me vendría aquí".

En ese sentido, Fernando ha asegurado que, si por circunstancias de la vida, se viera obligado a dejar Benamira e irse a vivir a una ciudad "me tendría que adaptar, pero estaría más triste, para estar triste en la ciudad, prefiero estar feliz aquí".